Gaeta, sventata truffa agli anziani: due arresti e recuperati 40mila euro in preziosi

La Polizia di Stato di Gaeta ha arrestato due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 38, entrambi di origini siciliane, accusati di aver truffato un’anziana di Sperlonga.

Sperlonga, 29 ottobre 2026 – La Polizia di Stato di Gaeta ha portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di due persone accusate di aver truffato un’anziana di Sperlonga. L’uomo, 50 anni, e la donna, 38, entrambi di origini siciliane, sono stati fermati dopo un pericoloso inseguimento che ha coinvolto anche una pattuglia della Squadra Volante.

Nel pomeriggio del 27 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta e con andamento irregolare. Dopo aver intimato l’alt, il conducente ha accelerato, dando inizio a un inseguimento che si è concluso solo a Sperlonga, dove l’auto si è immessa in una strada senza uscita. Durante la fuga, il conducente ha percorso tratti contromano, attraversato un incrocio con il semaforo rosso e urtato altri veicoli, mettendo in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.

Recuperati 40mila euro in preziosi e contanti occultati

Bloccati e identificati, i due occupanti dell’auto sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Nei loro indumenti e nel bagagliaio sono stati rinvenuti 4.060 euro in contanti, occultati dall’uomo negli indumenti intimi, e numerosi preziosi: collane, bracciali, orecchini, una fede e monete, per un peso complessivo di circa mezzo chilogrammo e un valore stimato di 40mila euro.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di rintracciare la vittima, un’anziana di 88 anni residente a Sperlonga, e di ricostruire il raggiro di cui era stata vittima poco prima. Secondo quanto emerso, la donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi come “comandante dei Carabinieri”, le aveva riferito della necessità di svolgere accertamenti su una presunta rapina in gioielleria, nella quale sarebbe stata utilizzata un’auto intestata al marito defunto.

Con questo pretesto, un sedicente carabiniere in borghese si era presentato presso la sua abitazione, inducendola a disporre sul tavolo tutto il denaro e i preziosi in suo possesso per sottoporli a verifica. L’avrebbe poi invitata ad allontanarsi per lavarsi le mani, con la falsa motivazione di dover procedere al rilevamento delle impronte digitali, approfittandone per impossessarsi dei beni e fuggire.

La refurtiva recuperata è stata riconosciuta e restituita all’anziana. L’autovettura utilizzata dai due arrestati è stata sottoposta a sequestro.

Due arresti a disposizione dell’autorità giudiziaria

Al termine delle formalità di rito, l’uomo e la donna sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

L’intervento testimonia l’importanza del costante controllo del territorio e della tempestiva segnalazione di situazioni sospette. La Polizia di Stato rinnova l’invito a diffidare di chi, anche qualificandosi come appartenente alle Forze dell’ordine, chiede la consegna di denaro o preziosi: in caso di dubbio, interrompere la conversazione e contattare il Numero Unico di Emergenza 112.