Halloween a Gaeta: “L’Accademia dei Maghi” trasforma la città in un mondo incantato

Un’avventura immersiva ispirata a Harry Potter per famiglie e bambini, con sei tappe magiche e attività gratuite

Gaeta si prepara a vivere una Halloween fuori dal comune. Sabato 31 ottobre, dalle ore 17, Dadaweb porta in città “L’Accademia dei Maghi – Il viaggio magico di Halloween”, un’iniziativa gratuita che trasformerà le vie del centro in un percorso incantato ispirato all’universo di Harry Potter. L’evento, sostenuto da numerosi partner locali, offrirà a famiglie e bambini un’esperienza immersiva tra botteghe magiche, treni incantati, pozioni e atmosfere da fiaba, valorizzando i luoghi storici della città con scenografie autunnali e luci suggestive.

Un pomeriggio di magia tra le vie di Gaeta

L’evento, ideato per celebrare Halloween in chiave giocosa e adatta a tutte le età, si snoderà attraverso sei tappe tematiche, ognuna pensata per stimolare la fantasia dei partecipanti. Il viaggio avrà inizio presso “Il Portale del Viaggio”, situato nel negozio Dadaweb in Corso Cavour, per poi proseguire in altre location simboliche della città.

Tra le principali attrazioni:

“La Bottega delle Bacchette” , dove i partecipanti potranno scoprire il mondo delle bacchette magiche.

, dove i partecipanti potranno scoprire il mondo delle bacchette magiche. “Il Treno Incantato” , che attraverserà alcune vie del centro, offrendo un’esperienza unica.

, che attraverserà alcune vie del centro, offrendo un’esperienza unica. “La Sala delle Pozioni” , dedicata agli intrugli e agli esperimenti magici.

, dedicata agli intrugli e agli esperimenti magici. “Il Belvedere delle Visioni” e “La Sala del Cappello”, ambienti che richiamano atmosfere misteriose e fiabesche.

Ogni tappa sarà arricchita da scenografie autunnali, lanterne e illuminazioni che trasformeranno Gaeta in una città incantata. L’iniziativa, rivolta a minori di 14 anni accompagnati, prevede anche la distribuzione di caramelle per i più piccoli, simbolo tradizionale di Halloween reinterpretato in chiave festosa.

“L’Accademia dei Maghi” è reso possibile grazie al sostegno di diversi partner locali, tra cui Mirasole International, Conad Formia-Gaeta, Museo del Fronte e della Memoria, Toy Store, Energia&Co e Lightcar, alcuni dei quali ospiteranno le tappe del percorso. A dare voce all’evento ci penserà Radio Show Italia 103e5, che fungerà da radio ufficiale, coinvolgendo il territorio e promuovendo un’occasione di aggregazione per grandi e piccoli.

L’iniziativa si propone non solo come un momento di divertimento, ma anche come un’opportunità per valorizzare i luoghi della città attraverso un’esperienza unica, che unisce intrattenimento, immaginazione e scoperta.