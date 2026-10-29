Halloween sicuro, i finanzieri sequestrano migliaia di prodotti irregolari tra il litorale e Castelli Romani

Ladispoli – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha condotto una serie di interventi mirati sul litorale nord e nell’area dei Castelli Romani per contrastare la contraffazione e la commercializzazione di prodotti non conformi alle normative vigenti. Le operazioni, svolte nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e controllo del territorio, hanno portato al sequestro di migliaia di articoli pericolosi o illegali, con sanzioni amministrative e deferimenti all’Autorità Giudiziaria.