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Halloween sicuro, i finanzieri sequestrano migliaia di prodotti irregolari tra il litorale e Castelli Romani
La Guardia di Finanza intensifica i controlli sul territorio per contrastare la contraffazione e la vendita di merci non conformi, tutelando consumatori e imprese
Ladispoli – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha condotto una serie di interventi mirati sul litorale nord e nell’area dei Castelli Romani per contrastare la contraffazione e la commercializzazione di prodotti non conformi alle normative vigenti. Le operazioni, svolte nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e controllo del territorio, hanno portato al sequestro di migliaia di articoli pericolosi o illegali, con sanzioni amministrative e deferimenti all’Autorità Giudiziaria.
Le operazioni e i sequestri
Sul litorale nord, i finanzieri della Compagnia di Ladispoli hanno ispezionato un grande magazzino, rinvenendo circa 54.000 articoli – tra giocattoli, addobbi per Halloween, accessori per la casa e ferramenta – privi delle informazioni obbligatorie e delle avvertenze in italiano. La merce, sequestrata per tutelare i consumatori, in particolare i bambini, ha portato a una sanzione di 4.000 euro per il legale rappresentante della società.
Nell’area dei Castelli Romani, i finanzieri dei Gruppi di Frascati e Guidonia Montecelio hanno controllato due esercizi commerciali, sequestrando:
- 1.254 articoli non conformi al Codice del Consumo (maschere, decorazioni, costumi, trucchi e materiale elettrico);
- 6.689 articoli contraffatti, tra cui carte da gioco della serie “Pokémon”;
- 42.772 accessori per tabacchi venduti senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- 33.101 articoli pirotecnici (oltre 17,7 kg di massa attiva), stoccati in violazione delle norme antincendio.
I titolari delle due attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per contraffazione, ricettazione e violazioni amministrative, con sanzioni fino a 35.000 euro.
Gli interventi evidenziano l’impegno costante della Guardia di Finanza nel presidiare la legalità dei mercati, contrastando la diffusione di merci pericolose o illegali. In particolare, durante i periodi di alta domanda, come le festività, il rischio di prodotti non conformi aumenta, mettendo a repentaglio la sicurezza dei consumatori, soprattutto dei più piccoli. L’azione del Corpo mira a proteggere sia i cittadini che le imprese che operano nel rispetto delle regole, garantendo un mercato equo e sicuro.