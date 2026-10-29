Il 29 ottobre X Factor 2026 riparte da zero: 12 concorrenti e Meek al Live Show

Dodici concorrenti tornano in gara giovedì 29 ottobre per il secondo Live Show di X Factor 2026. Dopo l’eliminazione di Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia, concluso con il rientro di Teo Bok, la competizione riparte con tutti e quattro i giudici e tre artisti per ciascuna squadra.

La serata andrà in onda alle 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su Now, on demand e su Sky Go. Sul palco dell’X Factor Arena ci sarà Giorgia, conduttrice dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Due manche e un nuovo ballottaggio

Il meccanismo prevede la divisione dei 12 concorrenti in due manche. Al termine, gli artisti meno votati si affronteranno nello scontro finale. L’esito sarà affidato ai giudici: se emergerà una maggioranza, verrà eliminato il concorrente che avrà ricevuto almeno tre voti.

In caso di parità tra i giudici, la decisione passerà invece ai 200 secondi di televoto del Tilt. La gara riparte quindi senza tenere conto dell’esito del debutto, segnato dall’eliminazione di Alice Fregoso e dal ritorno in squadra di Teo Bok.

Le assegnazioni dei giudici e l’ospite

Francesco Gabbani ha assegnato a Giacomo Calò un mashup di “Diavolo In Me” e “X colpa di chi?” di Zucchero, agli Scraffs “Charlie fa surf” dei Baustelle e a Teo Bok “I Wish” di Stevie Wonder. Irama ha scelto “New York, New York” di Liza Minnelli per Le Distanze, “C’è tempo” di Ivano Fossati per Lenanie e “Unethical” di Faouzia per Patrizia.

Per la squadra di Jake La Furia sono in programma “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead per Alex Fontana, “Hola (I Say)” di Marco Mengoni feat. Tom Walker per Alìa e “Total Eclipse of the Heart” di Bonnie Tyler per Veronica.

Paola Iezzi ha affidato a camilla “As the World Caves In” di Matt Maltese, ai Mad-Dog “Mrs. Robinson” nella versione dei Lemonheads e a Manu “I romantici” di Tommaso Paradiso.