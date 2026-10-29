Il bilancio degli attacchi in Ucraina: 13 morti a Dnipro, due vittime a Chernihiv

Dnipro, 13 morti nell’attacco alla stazione: colpito anche un treno passeggeri

Un attacco con droni russi contro la stazione ferroviaria di Dnipro, nell’Ucraina centrale, ha provocato 13 morti e almeno 10 feriti, secondo le autorità locali. Il sindaco Borys Filatov ha riferito che tra gli obiettivi colpiti c’era un treno passeggeri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i droni hanno colpito una banchina dove si trovavano un treno pendolare e un convoglio passeggeri di linea. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.

Due vittime a Chernihiv

Un altro attacco ha colpito il centro di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina. Il bilancio provvisorio comunicato dalle autorità locali è di due ragazze di 15 anni uccise e numerosi feriti.

Le prime informazioni riferiscono di incendi in alcuni negozi e di danni a automobili, edifici residenziali e attività commerciali. Viacheslav Chaus, responsabile dell’amministrazione militare regionale, ha detto che sarebbe stato impiegato un missile da crociera russo S8000 Banderol. Le squadre di emergenza hanno continuato le verifiche sul numero dei feriti e sull’entità dei danni.

Le autorità ucraine hanno inoltre segnalato attacchi russi nella regione di Rivne, dove è morto un uomo.

Le altre notizie dal fronte e dalla diplomazia

Zelensky ha condannato il raid e ha chiesto a Unione europea, Stati Uniti e G7 nuove misure contro Mosca. Il presidente ucraino ha sostenuto che le sanzioni contro la Russia e la sua macchina bellica non dovrebbero essere allentate finché continua la guerra.

Parallelamente, secondo i media russi che citano Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera di Vladimir Putin, l’amministrazione Trump e il Cremlino discutono della possibile revoca delle sanzioni statunitensi contro il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). Le discussioni, ha riferito Ushakov all’agenzia Tass, sarebbero in corso da qualche tempo. Kirill Dmitriev, amministratore delegato del fondo e inviato presidenziale, starebbe dialogando con funzionari americani.

La notizia arriva dopo le misure annunciate da Donald Trump all’inizio di ottobre sulle esportazioni russe di gasolio e dopo la sospensione di un ulteriore pacchetto di sanzioni legato ai combustibili fossili russi. L’amministrazione Biden aveva sanzionato l’Rdif dopo l’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio 2022.

In Russia, il ministero della Difesa ha riferito, attraverso Tass, che durante la notte sono stati abbattuti 1.214 droni ucraini in diverse regioni. Secondo il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, tra la sera del 28 ottobre e la mattina del 29 ottobre sono stati intercettati 613 droni diretti verso la capitale. Le autorità russe hanno indicato attacchi nelle regioni di Brjansk, Belgorod, Kursk, Kaluga, Tula, Smolensk, Lipetsk, Voronež, Tver, Orël, Rjazan, Vladimir, Samara, Saratov, Penza e Rostov, oltre che in Bashkortostan e Udmurtia.

In Estonia, il ministro della Difesa Martin Herem ha annunciato la costruzione di circa 150 bunker nella regione di Ida-Virumaa, al confine con la Russia: circa 100 su terreni statali e 50 su aree private o comunali. Non sono stati forniti dettagli sul loro utilizzo previsto.