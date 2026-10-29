il fatto
Il Consiglio Comunale di Fiumicino approva un nuovo Centro Anziani a Isola Sacra
Un’iniziativa per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e promuovere la socializzazione
Fiumicino, 29 ottobre 2026 – Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha recentemente approvato una delibera che segna un passo importante per la terza età del territorio: l’istituzione di un nuovo Centro Anziani a Isola Sacra. La decisione, presa oggi, individua come sede i locali del Centro Bocciofilo di via Giovanni Fontana, ampliando così l’offerta di servizi di aggregazione e socializzazione per gli anziani residenti.
L’iniziativa risponde a una necessità concreta, considerando che a Isola Sacra vivono 9.284 cittadini over 60, di cui 4.315 uomini e 4.969 donne. La creazione di questo nuovo spazio si affianca al già esistente Centro Sociale Anziani “Giuseppe Catalani”, che al 31 dicembre 2025 contava 355 iscritti, garantendo così una distribuzione più capillare dei servizi sul territorio comunale.
La delibera si inserisce nel quadro normativo regionale, in particolare nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 452 del 14 luglio 2020, che promuove la programmazione dei servizi per gli anziani in base alle esigenze territoriali, alla distribuzione della popolazione e alle caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse zone.
L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un atto di indirizzo politico-amministrativo volto a migliorare la qualità della vita degli anziani, offrendo loro spazi di incontro, attività ricreative e opportunità di inclusione. La scelta di Isola Sacra, con la sua significativa presenza di over 60, sottolinea l’attenzione dell’amministrazione verso una fascia della popolazione che necessita di servizi sempre più accessibili e diffusi.
Con questa decisione, il Comune di Fiumicino conferma il proprio impegno nel promuovere il benessere sociale e la coesione generazionale, rispondendo in modo concreto alle esigenze di una comunità in continua evoluzione.
GIUA: “UN RISULTATO RAGGIUNTO PER L’AGGREGAZIONE DEI NOSTRI RESIDENTI SENIOR”
“Con l’approvazione della proposta da parte del Consiglio Comunale permettiamo a tantissimi nostri concittadini di poter finalmente usufruire di uno spazio agevole per le loro attività di aggregazione e socialità. – è quanto afferma la consigliera comunale Valentina Giua, che aggiunge –
L’istituzione del centro è stata da sempre una mia battaglia, condivisa con Claudio Cutolo, per la quale è pervenuta al comune, anche, una manifestazione di interesse a firma di 407 persone. Per l’attuazione della presente proposta desidero ringraziare, in particolare, il Sindaco Mario Baccini per aver colto l’importanza della richiesta e il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini per aver deciso di portare in aula tale atto.
Il nuovo centro anziani permetterà a tantissime donne ed uomini del territorio di Isola Sacra di valorizzare le proprie capacità, garantendo, ad esempio, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative, oltre che, lo scambio intergenerazionale con le fasce più giovani della popolazione, promuovendo attività di volontariato, di iniziativa civica, di formazione e di prevenzione della non autosufficienza.
L’istituzione della nuova struttura è stata stabilita in misura adeguata e proporzionale alla crescita esponenziale della popolazione locale. Gli altri centri territoriali sono poi difficilmente raggiungibili da molti anziani residenti in loco.
L’aggregazione e la propulsione alla vita sociale, culturale e ricreativa degli anziani, faranno delle nuova struttura, che per regolamento comunale dovrà costituirsi in APS, un luogo dove la valorizzazione delle capacità, della creatività, dell’espressività, del divertimento e del rispetto saranno al centro di progetti inclusivi, sociali e sanitari”. – ha concluso la consigliera Giua.