Il Consiglio Comunale di Fiumicino approva un nuovo Centro Anziani a Isola Sacra

“Con l’approvazione della proposta da parte del Consiglio Comunale permettiamo a tantissimi nostri concittadini di poter finalmente usufruire di uno spazio agevole per le loro attività di aggregazione e socialità. – è quanto afferma la consigliera comunale Valentina Giua, che aggiunge –

L’istituzione del centro è stata da sempre una mia battaglia, condivisa con Claudio Cutolo, per la quale è pervenuta al comune, anche, una manifestazione di interesse a firma di 407 persone. Per l’attuazione della presente proposta desidero ringraziare, in particolare, il Sindaco Mario Baccini per aver colto l’importanza della richiesta e il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini per aver deciso di portare in aula tale atto.

Il nuovo centro anziani permetterà a tantissime donne ed uomini del territorio di Isola Sacra di valorizzare le proprie capacità, garantendo, ad esempio, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative, oltre che, lo scambio intergenerazionale con le fasce più giovani della popolazione, promuovendo attività di volontariato, di iniziativa civica, di formazione e di prevenzione della non autosufficienza.

L’istituzione della nuova struttura è stata stabilita in misura adeguata e proporzionale alla crescita esponenziale della popolazione locale. Gli altri centri territoriali sono poi difficilmente raggiungibili da molti anziani residenti in loco.

L’aggregazione e la propulsione alla vita sociale, culturale e ricreativa degli anziani, faranno delle nuova struttura, che per regolamento comunale dovrà costituirsi in APS, un luogo dove la valorizzazione delle capacità, della creatività, dell’espressività, del divertimento e del rispetto saranno al centro di progetti inclusivi, sociali e sanitari”. – ha concluso la consigliera Giua.