Bosnia: elicottero militare italiano precipita, quattro morti e undici feriti

Un elicottero dell’Esercito italiano è precipitato oggi in Bosnia-Erzegovina durante l’operazione Eufor Althea. Il bilancio provvisorio riporta due militari e due operatori della Croce Rossa deceduti,

Bosnia-Erzegovina, 29 ottobre 2026 – Un elicottero militare italiano è precipitato oggi in Bosnia-Erzegovina durante l’operazione Eufor Althea. Bilancio: due militari e due operatori della Croce Rossa deceduti, undici feriti ricoverati senza pericolo di vita. Il ministro della Difesa ha espresso cordoglio. Le cause sono in fase di accertamento.

Un elicottero dell’Esercito italiano, in missione nell’ambito della Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, è precipitato oggi, causando la morte di due militari e due operatori del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Altri undici feriti, attualmente ricoverati, non versano in pericolo di vita, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa.

A bordo del velivolo si trovavano 15 persone. Le autorità hanno immediatamente attivato un’équipe medica italiana per garantire assistenza ai feriti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre sono già in corso le indagini per ricostruire la dinamica del disastro.

Le dichiarazioni delle autorità e le reazioni istituzionali

Il ministro della Difesa ha espresso il proprio profondo cordoglio nei confronti delle famiglie delle vittime, dei colleghi e dei feriti. “In questo momento di dolore immenso – ha dichiarato – il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie dei nostri caduti, alle quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la Difesa. Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande. Ai nostri militari che hanno perso la vita servendo il Paese va la riconoscenza dell’Italia intera.”

Il ministro ha inoltre sottolineato la vicinanza alle famiglie dei feriti e a tutti coloro che stanno affrontando questa tragedia: “La Difesa è una comunità e, nei momenti più difficili, deve dimostrare di saper essere unita, presente e capace di prendersi cura dei propri uomini e delle proprie donne.”