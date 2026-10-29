Israele senza maggioranza: Milshtein vede nuove elezioni e un difficile vuoto decisionale

Le elezioni parlamentari in Israele non hanno assegnato a nessuno dei due principali blocchi, quello di Netanyahu e quello di Gadi Eisenkot, la soglia dei 61 seggi necessaria per formare un governo. Per l’analista Michael Milshtein, lo scenario delle nuove elezioni è al momento il più probabile.

Il quadro non è ancora definitivo: è stato scrutinato quasi il totale dei voti, ma mancano migliaia di schede in doppia busta, comprese quelle di soldati, diplomatici e detenuti. Il loro conteggio dovrebbe concludersi entro venerdì mattina. Solo allora, ha spiegato Milshtein all’Adnkronos, sarà possibile valutare con maggiore chiarezza gli orientamenti dei due schieramenti.

I tre scenari sul tavolo

Secondo l’analista, il primo scenario prevede che Eisenkot collabori con i partiti arabi, in particolare con Ra’am, la Lista Araba Unita. Milshtein considera però questa ipotesi poco probabile, perché porterebbe alla nascita di un esecutivo “molto debole, instabile e fragile”, potenzialmente destinato a cadere entro sei mesi o un anno.

La seconda possibilità è un governo di unità nazionale con Netanyahu. Alla coalizione potrebbero partecipare Bennett, Lapid e forse Smotrich, mentre resterebbero fuori i partiti arabi e, secondo l’analista, probabilmente anche gli Haredi. A favore di questa soluzione si sono espressi il presidente americano Donald Trump e il presidente israeliano Herzog, ha riferito Milshtein.

La terza ipotesi è il ritorno alle urne. È quella che l’analista giudica più plausibile, anche perché gli altri due percorsi presentano ostacoli politici rilevanti. La prossima settimana potrebbe essere dedicata alla ricerca di accordi e soluzioni, senza escludere che entrambi gli schieramenti tornino a discutere di nuove elezioni.

Le decisioni durante il possibile interim

Il nodo, secondo Milshtein, non riguarda soltanto il vuoto politico. In attesa di un nuovo voto, un eventuale governo ad interim dovrebbe affrontare decisioni strategiche di vasta portata. L’analista ha citato la necessità di portare avanti un’offensiva contro l’Iran e di gestire le questioni relative ai fronti in Libano, Gaza e Siria.