L’associazione Vigiles-FIPSAS smentisce ogni legame con l’indagato a Latina: «Sanzionati per aver difeso la legalità»

Latina, 29 ottobre 2026 – A Latina, un’indagine giudiziaria ha coinvolto una guardia zoofila, sollevando dubbi sulla correttezza delle procedure di controllo sul territorio. Tuttavia, l’associazione Vigiles-FIPSAS interviene con una nota ufficiale per chiarire la propria estraneità ai fatti e sottolineare le differenze normative tra i ruoli delle guardie zoofile. L’associazione respinge ogni addebito e denuncia di essere stata sanzionata per aver rifiutato prassi scorrette.

Le precisazioni dell’associazione

In una dichiarazione diffusa nelle ultime ore, Vigiles-FIPSAS specifica che l’indagato non appartiene alla propria struttura. L’associazione evidenzia una distinzione fondamentale tra le qualifiche dei propri operatori e quelle dell’indagato, che riveste il ruolo di pubblico ufficiale (PU) su nomina regionale e non può agire in autonomia. Al contrario, le guardie Vigiles-FIPSAS sono munite di decreto prefettizio, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (PG) e operano con piena autonomia nel rispetto della legge.

«Condanniamo qualsiasi comportamento illecito», afferma l’associazione, sottolineando che la trasparenza e il rispetto delle procedure sono alla base della credibilità degli operatori volontari.

Il retroscena delle sanzioni

La vicenda ha radici in un episodio passato, quando alcune guardie Vigiles-FIPSAS si sono opposte a una richiesta informale dell’indagato. Durante un controllo, l’operatore avrebbe preteso di ricevere telefonicamente i numeri di microchip di due cani, ma le guardie hanno rifiutato, chiedendo il rispetto dei canali ufficiali. In risposta, l’indagato ha tentato di notificare personalmente due sanzioni amministrative al presidente dell’associazione, recandosi a casa sua. Il presidente ha respinto il verbale, contestando la mancanza di titolarità dell’operatore a effettuare notifiche in quel modo.