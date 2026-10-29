Legge di bilancio, il Cdm approva 26 miliardi: 5 arrivano da banche e assicurazioni

Il Cdm approva la legge di bilancio da 26 miliardi: Giorgia Meloni rivendica il lavoro di squadra e 5 miliardi da banche e assicurazioni.

Via libera del Cdm alla manovra: 26 miliardi, cinque da banche e assicurazioni

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge di bilancio da 26 miliardi di euro. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha descritto il confronto finale come un «lavoro di squadra» e ha rivendicato la coesione della maggioranza.

Secondo quanto riferito dalla premier, 5 miliardi arriveranno da banche e assicurazioni. La manovra prevede inoltre 700mila euro, rispettivamente, dalle società energetiche e dal settore dei giochi, oltre a circa un miliardo ottenuto attraverso i tagli ai ministeri.

Le misure rivendicate da Forza Italia e Lega

Nel corso della conferenza stampa, i componenti del governo hanno sottolineato gli interventi riconducibili alle rispettive forze politiche. Antonio Tajani ha rivendicato il taglio delle tasse per il ceto medio e l’esclusione delle banche di prossimità dal contributo.

Matteo Salvini ha invece indicato come risultati della Lega l’estensione della flat tax alle partite Iva con ricavi fino a 100mila euro e la flessibilità per le pensioni. Meloni ha precisato che la manovra «non risolve tutto», ma ha una direzione rivolta a lavoro, famiglia, giovani, casa, salute, sanità e riduzione del costo dell’energia.

«Non è una manovra contro qualcuno», ha detto la presidente del Consiglio parlando del contributo richiesto agli istituti di credito e finanziari. Meloni ha aggiunto di auspicare una collaborazione per sostenere famiglie, imprese, ceto medio, anziani e soprattutto giovani.

La posizione del governo sull’Ucraina

La premier ha collegato la coesione della maggioranza anche al dossier Ucraina. Nel Consiglio dei ministri è stata approvata la proroga dello stato di emergenza che consente di inviare e sostenere gli aiuti a Kiev.