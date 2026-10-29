L’isola ecologica di Fiumicino ancora sbarrata: l’attacco della senatrice Maiorino

Maiorino: “Chiediamo risposte concrete a chi ha il dovere di gestire questo territorio. Non è accettabile che i cittadini siano lasciati all’oscuro e costretti a subire ritardi ingiustificati”.

Roma, 29 ottobre 2026 – L’isola ecologica di via del Pesce Luna a Fiumicino rimane chiusa, nonostante le promesse di riapertura. La senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle lancia un nuovo allarme sulla gestione dell’amministrazione comunale, accusata di mancata trasparenza e silenzio assordante nei confronti dei cittadini.

L’isola ecologica, struttura fondamentale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti, è inaccessibile da tempo, ma né la giunta comunale né gli uffici preposti hanno fornito date certe per la riapertura. Sul sito istituzionale non ci sono aggiornamenti da mesi, lasciando i residenti nell’incertezza. La senatrice Maiorino sottolinea come questa situazione non sia solo un disservizio, ma anche una mancanza di rispetto verso i cittadini, costretti a convivere con disagi quotidiani senza ricevere risposte.

Nella nota, la senatrice evidenzia una doppia velocità nell’azione dell’amministrazione: mentre si registrano progetti e iniziative per aeroporto, porto e speculazioni edilizie, i servizi di base come l’isola ecologica vengono trascurati. “L’attuale giunta – scrive Maiorino – è efficientissima quando si tratta di accontentare i soliti noti, ma diventa sciatta e silente quando si parla di esigenze reali dei cittadini”.

La senatrice conclude con un appello diretto alle responsabilità politiche: “Chiediamo risposte concrete a chi ha il dovere di gestire questo territorio. Non è accettabile che i cittadini siano lasciati all’oscuro e costretti a subire ritardi ingiustificati”.