Meloni rivendica il rapporto con Trump: la vicinanza utile all’Italia e all’Europa

Nel libro di Bruno Vespa, Giorgia Meloni difende la vicinanza a Donald Trump e la considera utile all’Italia, all’Europa e all’Occidente.

Giorgia Meloni rivendica la scelta di mantenere una relazione stretta con Donald Trump all’inizio del suo secondo mandato. Nel libro di Bruno Vespa Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein, la presidente del Consiglio afferma di non pentirsi della sua posizione, perché l’obiettivo era difendere l’interesse nazionale.

«Non mi pento di essere stata molto vicina al presidente Trump all’inizio del suo secondo mandato. Perché farlo significava difendere l’interesse nazionale», dichiara Meloni nel volume, in uscita lunedì 2 novembre da Mondadori-Rai libri. La presidente del Consiglio aggiunge di avere avuto «un buon rapporto anche con Joe Biden» e ricorda di essere stata criticata anche per questo.

Il rapporto con gli Stati Uniti

Secondo Meloni, dopo l’elezione di Trump era naturale lavorare per costruire una relazione ancora più stretta con gli Stati Uniti. Nel suo ragionamento richiama il ruolo del Paese come principale alleato geopolitico e militare dell’Italia, oltre che come principale mercato extra europeo per i prodotti italiani e come luogo in cui vive una numerosa comunità italiana.

La presidente del Consiglio attribuisce inoltre alla sua posizione un contributo al dialogo tra i governi europei e gli Stati Uniti. Dice di essere rimasta «ero Atlantico» anche nei momenti di maggiore incomprensione e collega questo approccio alla possibilità di ricondurre nel giusto ambito, quello della Nato, questioni complesse come la Groenlandia e la sicurezza dell’Artico.