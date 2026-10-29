Nuove misure per la qualità dell’aria: dal 1° novembre 2026 limitazioni al traffico nella ZTL Fascia Verde di Roma

Roma, 29 ottobre 2026 – Il sindaco di Roma ha emanato un’ordinanza per contrastare l’inquinamento atmosferico, introducendo restrizioni alla circolazione nella ZTL Fascia Verde a partire dal prossimo 1° novembre 2026. L’iniziativa, valida fino al 31 ottobre 2027, mira a ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nella capitale.

L’ Ordinanza n. 144 del 29 ottobre 2026 si inserisce in un quadro più ampio di politiche ambientali volte a tutelare la salute pubblica. Le misure adottate si concentrano sulla limitazione dell’accesso a veicoli altamente inquinanti, responsabili di una quota significativa dell’inquinamento atmosferico urbano. La ZTL Fascia Verde , che coincide con il perimetro della zona a traffico limitato, sarà interessata da divieti di circolazione dal lunedì al sabato, festivi infrasettimanali esclusi, dalle ore 00:00 alle 24:00.

Sono previste esenzioni per i veicoli con contrassegno per persone con disabilità, quelli con targa C.D., S.C.V. e C.V., i veicoli a GPL o metano immatricolati o trasformati prima del 1° novembre 2024, nonché per i veicoli di interesse storico e collezionistico.