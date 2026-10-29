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Nuove misure per la qualità dell’aria: dal 1° novembre 2026 limitazioni al traffico nella ZTL Fascia Verde di Roma
L’iniziativa, valida fino al 31 ottobre 2027, mira a ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nella capitale.
Roma, 29 ottobre 2026 – Il sindaco di Roma ha emanato un’ordinanza per contrastare l’inquinamento atmosferico, introducendo restrizioni alla circolazione nella ZTL Fascia Verde a partire dal prossimo 1° novembre 2026. L’iniziativa, valida fino al 31 ottobre 2027, mira a ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nella capitale.
L’Ordinanza n. 144 del 29 ottobre 2026 si inserisce in un quadro più ampio di politiche ambientali volte a tutelare la salute pubblica. Le misure adottate si concentrano sulla limitazione dell’accesso a veicoli altamente inquinanti, responsabili di una quota significativa dell’inquinamento atmosferico urbano. La ZTL Fascia Verde, che coincide con il perimetro della zona a traffico limitato, sarà interessata da divieti di circolazione dal lunedì al sabato, festivi infrasettimanali esclusi, dalle ore 00:00 alle 24:00.
Veicoli interessati e esenzioni
Le restrizioni si applicano ai seguenti veicoli:
- Autoveicoli a benzina, GPL o metano di classe Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.
- Autoveicoli diesel, dual-fuel o mixed-fuel di classe Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.
- Ciclomotori e motoveicoli a benzina o diesel di classe Pre-Euro 1 ed Euro 1.
Sono previste esenzioni per i veicoli con contrassegno per persone con disabilità, quelli con targa C.D., S.C.V. e C.V., i veicoli a GPL o metano immatricolati o trasformati prima del 1° novembre 2024, nonché per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
L’introduzione di queste misure rappresenta un passo significativo verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico a Roma. L’ordinanza, che resterà in vigore per un anno, potrebbe essere estesa o modificata in base ai risultati ottenuti. Le autorità locali sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini per il successo dell’iniziativa, che si affianca ad altre politiche ambientali già in atto.
L’efficacia delle restrizioni sarà monitorata attraverso controlli costanti, con l’obiettivo di garantire un’aria più pulita e un ambiente urbano più salubre per tutti.
Per maggiori dettagli sulla Z.T.L. “Fascia Verde” e informazioni sulle deroghe e le esenzioni previste, è possibile prendere visione del testo integrale dell’Ordinanza sul portale istituzionale di Roma Capitale al link: