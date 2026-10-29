Oltre 210 aurore in una stagione nel primo libro di Lorenzo Mirandola
Lorenzo Mirandola racconta l’inseguimento dell’aurora boreale in Lapponia nel libro “Quando il cielo si accende”, dopo oltre 210 avvistamenti in una stagione.
È disponibile nelle librerie “Quando il cielo si accende”, il primo libro di Lorenzo Mirandola, ingegnere ambientale e “Aurora Hunter”. Nell’ultima stagione ha osservato oltre 210 aurore boreali. Mirandola, che conta 600 mila follower su Instagram, racconta nel volume il percorso che lo ha portato a trasformare la passione per il cielo artico in un lavoro.
Il libro combina racconto autobiografico, fotografie scattate sul campo e spiegazioni tecniche presentate, secondo l’autore, con un linguaggio accessibile. Viaggi, aneddoti, curiosità e consigli si alternano a indicazioni sui falsi miti legati all’osservazione dell’aurora.
Inseguire il fenomeno tra meteo e spostamenti
Mirandola vive in Lapponia, con base a Rovaniemi, e organizza spedizioni dedicate all’avvistamento dell’aurora. Le proposte comprendono tour di un giorno nei dintorni della città e “Aurora Road Trips” di tre o quattro giorni tra Finlandia, Svezia e Norvegia.
La sua impostazione parte da un principio preciso: l’aurora, sostiene Mirandola, non va semplicemente aspettata, ma inseguita. Per aumentare le possibilità di osservarla può essere necessario guidare per ore, cambiare zona e seguire l’evoluzione di nuvole, vento, umidità e attività solare.
L’autore mette inoltre in guardia da un affidamento eccessivo sulle app meteorologiche. A suo giudizio, queste possono non indicare se il cielo sia coperto o se in un’altra area ci siano condizioni migliori. Le sue spedizioni, sviluppate anche attraverso il progetto “Arctic Road Trips” con Luisa Schaffner, si svolgono in piccoli gruppi e seguono meteo, aurore e natura.
Quando organizzare un viaggio in Lapponia
Mirandola respinge l’idea che il periodo 2026/2027 possa essere definito in anticipo come il migliore per osservare l’aurora. Ricorda inoltre di aver visto aurore intense anche con luna piena e Kp0, elementi spesso considerati sfavorevoli.
Secondo le indicazioni riportate nel libro, due periodi sono particolarmente adatti: da fine agosto a metà novembre, per colori e temperature meno rigide, e da metà gennaio all’inizio di aprile, quando neve e paesaggi invernali caratterizzano l’esperienza. La fonte consiglia di affidarsi a guide esperte per aumentare le possibilità di avvistamento.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Lorenzo Mirandola, il cacciatore di aurora boreale si racconta in ‘Quando il cielo si accende’