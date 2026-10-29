IN GARA|
Pattinaggio di Figura, c’è lo Skate Canada in calendario: gli Azzurri puntano al podio
Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo. Dal 30 ottobre in gara
Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre il Prospera Place di Kelowna (Canada, provincia del British Columbia) ospiterà Skate Canada, seconda delle sei tappe dell’ISU Grand Prix of Figure Skating, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, giunto alla sua trentaduesima edizione.
L’Italia, reduce dal podio conquistato di Lara Naki Gutmann nel Grand Prix de France, si presenterà all’appuntamento con cinque atleti.
Anna Pezzetta (Fiamme Oro) si cimenterà nella competizione femminile. Il binomio Irma Caldara/Riccardo Maglio (C.S.Aeronautica/Cus Torino) sarà impegnato nelle coppie di artistico. Infine, la coppia di danza formata da Noemi Maria Tali e Noah Lafornara (Fiamme Oro/Icelab) effettuerà il suo debutto nel Grand Prix.
Questo il programma delle gare che vedranno impegnati gli azzurri a Skate Canada, con gli orari del nostro Paese.
Sabato 31 ottobre
ore 04:15, programma corto coppie di artistico
ore 20:30, programma corto femminile
ore 22:20, rhythm dance
Domenica 1 novembre
ore 02:45, programma libero coppie di artistico
ore 21:00, programma libero femminile
ore 23:15, danza libera
A scanso di equivoci, va sottolineato come la marcata differenza di fuso orario farà sì che le competizioni delle coppie di artistico, previste nella serata canadese, si disputino nella notte italiana sul giorno successivo.
Questo il calendario completo dell’ISU Grand Prix of Figure Skating 2026-2027:
23-25 ottobre: Grand Prix de France (Angers)
30 ottobre-1 novembre: Skate Canada (Kelowna)
6-8 novembre: Cup of China (Shenzhen)
13-15 novembre: Skate America (Everett)
20-22 novembre: Finlandia Trophy (Helsinki)
27-29 novembre: NHK Trophy (Nagoya)
10-13 dicembre: Finali (Chongching)
La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).
Foto di Anna Pezzetta/Photo credit: Diego Barbieri (da Ufficio Stampa FISG)
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