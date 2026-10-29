Pattinaggio di Figura, c’è lo Skate Canada in calendario: gli Azzurri puntano al podio

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre il Prospera Place di Kelowna (Canada, provincia del British Columbia) ospiterà Skate Canada, seconda delle sei tappe dell’ISU Grand Prix of Figure Skating , ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, giunto alla sua trentaduesima edizione.

Anna Pezzetta (Fiamme Oro) si cimenterà nella competizione femminile. Il binomio Irma Caldara/Riccardo Maglio (C.S.Aeronautica/Cus Torino) sarà impegnato nelle coppie di artistico. Infine, la coppia di danza formata da Noemi Maria Tali e Noah Lafornara (Fiamme Oro/Icelab) effettuerà il suo debutto nel Grand Prix.

A scanso di equivoci, va sottolineato come la marcata differenza di fuso orario farà sì che le competizioni delle coppie di artistico, previste nella serata canadese, si disputino nella notte italiana sul giorno successivo.

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