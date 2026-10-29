Per il campo largo Conte indica primarie rapide e una sfida aperta a più candidati

Giuseppe Conte indica per il campo largo una road map basata su primarie in tempi brevi e aperte a più di due candidati. Il leader del Movimento 5 Stelle, intervenuto a Tagadà su La7, esclude così che la sfida per la leadership si riduca a un duello con Elly Schlein, segretaria del Pd.

Conte invita intanto le forze della coalizione a sedersi al tavolo per definire il programma. Solo dopo, spiega, si dovrebbe individuare il candidato capace di rappresentare l’alleanza, ma senza rinviare la scelta. Secondo il leader del M5S, i tempi stanno offrendo un vantaggio a Meloni, che in questa fase comunica con una voce univoca.

Il possibile calendario delle primarie

Dal Pd viene delineato un iter che prevederebbe le primarie a febbraio. Alla conduttrice che gli chiedeva se fosse tardi, Conte ha risposto: “È tardi? Non lo dica a me…”. Il leader pentastellato ha sostenuto che il Movimento ha già completato da oltre un mese il lavoro sui temi principali, dopo aver ascoltato 17mila persone.

Conte ha inoltre respinto l’idea di considerare avversari gli altri candidati. A suo giudizio, dovrebbero entrare tutti nella stessa squadra e lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere tra più nomi. La selezione della leadership, ha aggiunto, dovrà quindi avvenire attraverso una competizione aperta.

Le critiche sulle proteste dei giovani

Nell’intervento, Conte ha collegato le recenti manifestazioni giovanili alla sfiducia sulle prospettive future. Secondo la sua lettura, molti giovani temono di non poter migliorare la propria condizione rispetto a quella dei genitori, di entrare tardi nel mondo del lavoro e di non avere garanzie su un trattamento pensionistico minimo adeguato.