Quasi 50 milioni faticano a riscaldare casa: l’avvertimento di Jorgensen sull’inverno

Il prossimo inverno potrebbe essere particolarmente difficile per milioni di cittadini europei. L’avvertimento arriva da Dan Jorgensen, commissario europeo per l’Energia e l’Edilizia abitativa, intervenuto a Lussemburgo durante i lavori del Consiglio Ue.

Jorgensen ha ricordato che, in un anno normale, quasi 50 milioni di persone in Europa non riescono a riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni a causa dei prezzi elevati dell’energia. Secondo il commissario, quest’anno il numero potrebbe aumentare. Il fenomeno si colloca in un contesto segnato dalla povertà energetica, dall’inflazione persistente e dalla vulnerabilità alle variazioni delle forniture.

Gas e approvvigionamenti

Rispetto alla fase di maggiore criticità del 2022, l’Unione europea ha ridotto del 18% il consumo di gas e ha diversificato le fonti di approvvigionamento, diminuendo l’esposizione a singoli fornitori esterni.

Jorgensen ha osservato che in passato il 45% del gas dell’Unione europea proveniva da un unico Paese, una condizione che aveva reso il sistema “estremamente vulnerabile”. La situazione è cambiata, ma restano, secondo il commissario, rischi strutturali e sociali che richiedono risposte coordinate.

Rinnovabili, efficienza ed elettrificazione

Il commissario ha chiesto agli Stati membri di accelerare la transizione energetica attraverso investimenti nelle fonti rinnovabili, nell’efficienza degli edifici e nell’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e dei trasporti.

Tra le misure indicate figurano la sostituzione delle caldaie a gas o a gasolio con pompe di calore, il miglioramento dell’efficienza energetica e la promozione dei veicoli elettrici. L’obiettivo indicato è ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e limitare la fragilità dei bilanci familiari.

Tra i prossimi passi rientrano il rafforzamento dei programmi di efficienza energetica per l’edilizia residenziale, l’espansione delle rinnovabili a livello territoriale e la pianificazione di politiche fiscali e sussidi temporanei per attenuare gli effetti dei rincari sui redditi più bassi.

Le ricadute per l’Italia

Per il mercato energetico italiano, una maggiore riqualificazione degli edifici potrebbe ridurre la domanda stagionale di gas e contribuire a contenere i prezzi. Al tempo stesso, l’aumento della domanda elettrica per il riscaldamento e la mobilità richiederebbe investimenti nelle reti e nella capacità di produzione da fonti rinnovabili.

La transizione può creare opportunità per le aziende attive nelle pompe di calore, nell’isolamento termico, nello stoccaggio dell’energia e nelle infrastrutture di ricarica. La sua sostenibilità finanziaria dipenderà però dalla disponibilità di incentivi mirati e dalla possibilità per famiglie e imprese di accedere al credito.

Negli ultimi mesi l’Unione europea e gli Stati hanno lavorato sulle scorte strategiche, sulla diversificazione delle importazioni e sul risparmio energetico. Questi strumenti hanno aumentato la resilienza complessiva, ma Jorgensen ha sottolineato la necessità di ulteriori misure per proteggere le persone più vulnerabili e sostenere gli investimenti strutturali.