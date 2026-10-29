Scontro tra treni vicino a Toledo: sono 68 le vittime, soccorsi ancora al lavoro

A Urda i soccorritori lavorano tra i rottami: 68 morti nello scontro ferroviario

È di almeno 68 persone il bilancio dello scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto il 28 ottobre nei pressi di Toledo, nella Spagna centrale. Oltre 100 persone sono rimaste ferite e 15 feriti sono ancora in condizioni critiche.

Secondo le informazioni disponibili, un treno ha tamponato un altro convoglio fermo sui binari. L’incidente è il secondo scontro ferroviario mortale avvenuto in Spagna quest’anno ed è stato descritto come uno degli incidenti ferroviari più gravi del secolo in Europa.

I soccorsi nell’area di Urda

Con il calare della notte, le squadre di soccorso hanno continuato a operare nell’area dell’incidente, nei pressi di Urda. Le immagini mostrano i soccorritori impegnati tra le carrozze sventrate, con l’ausilio di gru pesanti per sollevare parti dei rottami dai binari.

Una gru ha issato quella che sembra essere una parte del carrello di un treno, mentre le ricerche proseguivano alla luce artificiale tra le carrozze danneggiate. L’ultimo aggiornamento della fonte è delle 0:11 CET del 29 ottobre 2026.

Il minuto di silenzio a Madrid

A Madrid, decine di persone si sono riunite davanti al municipio, in piazza Cibeles, per un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Alla commemorazione, organizzata dalla Federazione spagnola dei Comuni e delle Province, hanno partecipato il leader dell’opposizione Alberto Núñez Feijóo, la presidente della Regione Madrid Isabel Díaz Ayuso, il sindaco José Luis Martínez-Almeida e la delegata del governo centrale Pilar Trinidad.