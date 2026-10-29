Stefano Locci torna in scena con uno spettacolo tutto romano

Dopo anni di assenza dalle scene, Stefano Locci torna a incantare il pubblico con il suo nuovo spettacolo, “Taccitúa m’hai ciancicato er core”, un mix di cabaret , poesie e canzoni che celebra la romanità in tutte le sue sfumature.

Lo spettacolo, già debuttato con successo ad Anzio con un sold out straordinario, si propone come un omaggio alla cultura romana, tra ironia, sentimenti e veracità. Stefano Locci, accompagnato dal Maestro Alessio Romani alla chitarra, porta in giro per l’Italia uno spettacolo coinvolgente, autentico e ricco di sorprese, dove battute, poesie e canzoni si intrecciano per creare un’esperienza unica.