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Stefano Locci torna in scena con uno spettacolo tutto romano
Dopo anni di assenza dalle scene, Stefano Locci torna a incantare il pubblico con il suo nuovo spettacolo, “Taccitúa m’hai ciancicato er core”,
Dopo anni di assenza dalle scene, Stefano Locci torna a incantare il pubblico con il suo nuovo spettacolo, “Taccitúa m’hai ciancicato er core”, un mix di cabaret, poesie e canzoni che celebra la romanità in tutte le sue sfumature.
Un viaggio tra risate, emozioni e autenticità
Lo spettacolo, già debuttato con successo ad Anzio con un sold out straordinario, si propone come un omaggio alla cultura romana, tra ironia, sentimenti e veracità. Stefano Locci, accompagnato dal Maestro Alessio Romani alla chitarra, porta in giro per l’Italia uno spettacolo coinvolgente, autentico e ricco di sorprese, dove battute, poesie e canzoni si intrecciano per creare un’esperienza unica.
Un successo che parte da Roma e conquista il pubblico
La romanità torna protagonista grazie a uno spettacolo che unisce umorismo, emozione e tradizione, confermando il talento di Stefano Locci nel raccontare la città eterna con ironia e passione. Dopo il debutto ad Anzio, il tour prosegue con nuove serate in programma, offrendo al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile.
Un invito a ridere, emozionarsi e cantare insieme
Con “Taccitúa m’hai ciancicato er core”, Stefano Locci conferma il suo ruolo di protagonista del teatro dialettale romano, portando in scena uno spettacolo che coinvolge, emoziona e celebra la cultura locale. Un appuntamento imperdibile per chi ama la romanità in tutte le sue forme.
Il prossimo appuntamento
Il prossimo appuntamento sarà sabato 10 gennaio 2027 lo spazio eventi Salsedine, in via della Scafa 143 a Fiumicino. La rappresentazione unisce poesia romanesca, cabaret e musica dal vivo, con l’accompagnamento alla chitarra di Alessio Romani. La serata propone un percorso narrativo fondato sull’alternanza tra registro comico ed elementi lirici della tradizione capitolina.
L’organizzazione è a cura di AEM – Alessandra Event Management.
Per informazioni e prenotazioni è attivo il recapito telefonico 348 4359580.