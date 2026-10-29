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Il sacro oltre i confini: gli scatti di Steve McCurry e dei suoi allievi accendono Perugia
Dalla chiesa templare di Narni ai volti del sacro, l’esposizione a ingresso gratuito resta aperta fino al 10 gennaio 2027.
Perugia – Inaugurata all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia la mostra “Spirituality”, curata da Paul Henry Robb con direzione creativa di Steve McCurry. L’esposizione, a ingresso gratuito, raccoglie scatti sul sacro e resta visitabile fino al 10 gennaio 2027.
L’indagine visiva sul senso del sacro sceglie l’Umbria come terreno d’elezione. All’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” ha aperto i battenti “Spirituality”, progetto espositivo nato dall’esperienza sul campo del fotografo statunitense Steve McCurry affiancato dallo sguardo dei partecipanti al suo workshop.
L‘inaugurazione del 29 ottobre, avvenuta alla presenza dell’autore, segna un nuovo capitolo nel legame che unisce il maestro dell’agenzia Magnum a questa regione, un percorso avviato stabilmente dodici anni fa con il lavoro di “Sensational Umbria”.
Il senso del sacro oltre le confessioni
Al centro del percorso espositivo non vi è una liturgia specifica, bensì l’esperienza universale della ricerca interiore. Lo scatto non si propone di incasellare la fede, ma di documentarne i riflessi nella quotidianità. A chiarire la matrice concettuale dell’opera sono le parole dello stesso fotografo: “Non cerco di fotografare la spiritualità, perché è una dimensione senza un unico volto o una sola lingua, libera da qualsiasi confine geografico.
Cerco piuttosto i momenti in cui affiora nella devozione come nel dubbio, nel silenzio e nel lavoro, nella compassione, nella capacità di resistere, nel rapporto con il mondo naturale. Una fotografia non può spiegare il mistero. Può soltanto riconoscerne la presenza.”.
Dalla storia templare ai volti del silenzio
Tra le opere che compongono l’itinerario visivo risalta la documentazione dei luoghi e delle testimonianze storiche radicate nel territorio umbro. Spazio, tra le varie iconografie, alle suggestioni medievali con il ritratto ambientato nella chiesa di Santa Pudenziana a Narni, intitolato alla memoria templare e alla figura di Pier Paolo Metelli.
La mostra mette a confronto il rigore compositivo del maestro internazionale con la produzione scaturita durante il workshop formativo, creando un dialogo orizzontale in cui la sacralità si manifesta attraverso sguardi, gesti e testimonianze umane catturate lungo l’intero territorio regionale. Tra gli scatti, anche quello che ritrae il magister templi dell’ass. Templari Oggi, Mauro Giorgio Ferretti.
Dati chiave e orari della mostra
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Sede espositiva: Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, Perugia
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Periodo di apertura: Dal 29 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027
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Direzione creativa e curatela: Steve McCurry (direzione creativa), Paul Henry Robb (curatela)
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Orari ordinari: Dal giovedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30
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Aperture speciali: Previsti turni straordinari durante le festività natalizie
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Costo d’accesso: Ingresso gratuito
L’allestimento all’interno della storica accademia perugina consente ai visitatori di fruire dell’intero corpus visivo senza barriere d’accesso, offrendo un punto d’osservazione laico e profondo sul patrimonio culturale e spirituale dell’Umbria.