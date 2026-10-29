Il sacro oltre i confini: gli scatti di Steve McCurry e dei suoi allievi accendono Perugia

Al centro del percorso espositivo non vi è una liturgia specifica, bensì l’esperienza universale della ricerca interiore. Lo scatto non si propone di incasellare la fede, ma di documentarne i riflessi nella quotidianità. A chiarire la matrice concettuale dell’opera sono le parole dello stesso fotografo: “Non cerco di fotografare la spiritualità, perché è una dimensione senza un unico volto o una sola lingua, libera da qualsiasi confine geografico.