Tornano i furti ai danni dei turisti: sgominata una nuova banda di peruviani

Due cittadini peruviani, un uomo di 39 anni e una donna di 42, avrebbero sottratto i bagagli di un turista campano, contenenti effetti personali e circa 10.000 euro in contanti.

Roma – La capitale del turismo e della cultura, continua a essere teatro di episodi criminosi che colpiscono soprattutto i visitatori. I carabinieri della Stazione di Roma Bravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno sgominato una nuova banda dedita ai furti di bagagli ai danni dei turisti. L’intervento, avvenuto nel quartiere Aurelio, ha portato all’arresto di due cittadini peruviani, già noti alle forze dell’ordine, accusati di tentata rapina impropria.

I fatti

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione al 112 presso un hotel del quartiere Aurelio. Secondo quanto ricostruito, due cittadini peruviani, un uomo di 39 anni e una donna di 42, avrebbero sottratto i bagagli di un turista campano, contenenti effetti personali e circa 10.000 euro in contanti. Nel tentativo di fuggire, i due avrebbero spinto la vittima, ma sono stati bloccati da quest’ultima e dal receptionist dell’hotel. Subito dopo, sono stati tratti in arresto dai carabinieri sopraggiunti sul posto.

La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita al legittimo proprietario. I due arrestati sono stati condotti presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio, dove il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi il divieto di dimora nel comune di Roma.