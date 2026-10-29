Tutela del mare, il Comune di Fiumicino riceve un prestigioso riconoscimento al Forum Blue Economy

Fiumicino, 29 ottpbre 2026 – Il Comune di Fiumicino si è distinto a livello nazionale per il suo impegno nella tutela dell’ambiente marino e nella promozione della Blue Economy. Nel corso del Blue Planet Economy Forum, svoltosi dal 21 al 24 ottobre presso la Fiera di Roma, l’amministrazione comunale ha ricevuto un importante riconoscimento per il progetto di valorizzazione della Fossa Traianea, che prevede la bonifica dei relitti presenti nell’area.

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio contesto della sostenibilità ambientale, ha ottenuto il plauso per il suo contributo alla tutela del patrimonio costiero e marittimo, oltre che per la promozione di comunità più resilienti e consapevoli.

Il riconoscimento è stato consegnato a una rappresentanza dell’Amministrazione comunale dalla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. L’evento, che ha riunito esperti, istituzioni e operatori del settore, ha sottolineato l’importanza di progetti che coniugano innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse marine.

Un progetto strategico per Fiumicino

Il progetto di bonifica della Fossa Traianea rappresenta un passo fondamentale per la riqualificazione dell’area costiera di Fiumicino. Attraverso la rimozione dei relitti e la tutela dell’ecosistema marino, l’amministrazione comunale mira a promuovere un turismo sostenibile e a rafforzare la Blue Economy, un modello economico che punta sulla valorizzazione delle risorse marine in modo responsabile.

Il premio ricevuto al Blue Planet Economy Forum non solo conferma la validità dell’iniziativa, ma rappresenta anche un riconoscimento istituzionale che potrebbe aprire nuove opportunità di collaborazione e finanziamento. L’obiettivo è ora quello di ampliare il progetto, coinvolgendo ulteriori stakeholder e promuovendo una gestione integrata delle aree costiere.