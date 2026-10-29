Voto senza maggioranza, in Israele la protesta invoca una coalizione tra partiti arabi ed ebraici

Dallo stallo elettorale alla coalizione: in Israele la piazza chiede un’intesa arabo-ebraica

Dopo un risultato inconcludente, una marcia di attivisti di sinistra in Israele ha rilanciato la richiesta di un governo sostenuto da partiti arabi ed ebraici. La protesta si è svolta mentre Benjamin Netanyahu e i partiti di opposizione cercano una maggioranza parlamentare.

Cortei e slogan, la polizia interviene

Gli attivisti hanno bloccato alcune strade durante il corteo. Gli agenti di polizia sono intervenuti per disperdere i manifestanti, che hanno scandito slogan, si sono seduti sull’asfalto e si sono confrontati con le forze dell’ordine.

Alcuni partecipanti hanno calpestato un manifesto elettorale del primo ministro. Tra gli slogan c’era “Ben Gvir ha perso!”, riferito al politico di estrema destra Itamar Ben-Gvir.

Un cartello in ebraico riportava la frase “Arabi e ebrei – Solo insieme vinceremo”. La marcia ha raccolto gli appelli a una cooperazione politica tra ebrei e arabi come possibile via per superare lo stallo seguito al voto.

Il possibile ruolo dei partiti arabi

Secondo i manifestanti, un governo che coinvolga partiti ebraici e arabi potrebbe rappresentare una strada per il cambiamento politico. I partiti che rappresentano la popolazione araba di Israele potrebbero avere un ruolo decisivo nelle trattative per la formazione di una coalizione.

Altri partecipanti hanno portato uno striscione che accusava Israele di essere uno stato di apartheid più che una democrazia, esprimendo così la loro critica al sistema politico del Paese.