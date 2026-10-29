Weekend più instabile su Adriatico e Sud: domenica neve sull’Appennino

Meteo: tra Adriatico e Sud piogge intermittenti nel weekend; domenica 1 novembre neve in Appennino dai 1200/1400 metri e temperature in calo.

Domenica piogge in intensificazione sull’Adriatico: neve sull’Appennino

Il fine settimana porterà instabilità crescente tra l’Adriatico e il Sud, con un calo delle temperature soprattutto domenica. Il passaggio più significativo è atteso il 1 novembre, quando le piogge aumenteranno sul versante adriatico e comparirà la neve sull’Appennino dai 1200-1400 metri.

Venerdì 30 ottobre

Al Nord gli addensamenti mattutini sulle pianure centro-occidentali tenderanno a diradarsi parzialmente, lasciando spazio a maggiori schiarite nel pomeriggio e sulle Alpi. Le massime resteranno stabili, tra 14 e 18°C.

Al Centro sono previste nubi irregolari sull’Adriatico, con qualche piovasco, mentre gli altri settori saranno più soleggiati. Foschie nelle valli al mattino e temperature comprese tra 15 e 20°C.

Al Sud il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche pioggia tra Calabria, Basilicata e Puglia. Le temperature saranno in calo, con valori massimi tra 12 e 20°C.

Sabato 31 ottobre

Il Nord resterà stabile e in prevalenza soleggiato, salvo foschie e qualche annuvolamento mattutino sul basso Piemonte e in Emilia Romagna. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti.

Sull’Adriatico centrale continueranno le nubi irregolari e le piogge intermittenti, più frequenti in serata. Il versante tirrenico sarà invece più soleggiato. Al Sud sono attese precipitazioni tra Calabria, Sicilia, Lucania e Puglia, alternate a schiarite sulle altre zone.

Domenica 1 novembre

La giornata sarà caratterizzata da un ulteriore calo termico. Al Nord le nubi interesseranno Piemonte, Lombardia ed Emilia, con piovaschi serali in Romagna; sulle altre regioni prevarranno condizioni più soleggiate. Le massime si fermeranno tra 11 e 15°C.

Il versante adriatico del Centro sarà il settore più instabile, con piogge in intensificazione. La quota neve sull’Appennino è indicata tra 1200 e 1400 metri, mentre il versante tirrenico conserverà maggiori schiarite.

Al Sud sono previste nubi irregolari e piogge su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia; in serata le precipitazioni potranno interessare anche parte della Campania. Temperature in calo, con massime tra 12 e 17°C.