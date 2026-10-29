Logo
coppa del mondo short track
short track
sport invernali
Chiara Betti
Daniele Zampedri
Gloria Ioriatti
Lorenzo Previtali
Luca Spechenhauser
Margherita Betti
Mattia Antonioli
Thomas Nadalini

IN GARA

|
Altri sport
/
Sport
/

World Tour di Short Track, a Montreal la seconda tappa: in gara 10 Azzurri

29 ottobre 2026 | 20:14
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

World Tour di Short Track, a Montreal la seconda tappa: in gara 10 Azzurri

Tornano in pista gli atleti tricolori, a seguito dei successi di Vancouver. Il programma fino al 1 novembre

Montreal – Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, il World Tour di short-track, ossia il massimo circuito internazionale della disciplina, vivrà la sua seconda tappa a Montreal (Canada). L’appuntamento sarà ospitato dalla Maurice Richard Arena della città situata nel Quebec.

L’Italia, reduce dai due podi conquistati a Vancouver settimana scorsa, prenderà parte all’evento con dieci atleti, cinque nel settore femminile e altrettanti nell’ambito maschile. I cambiamenti rispetto alla tappa disputatasi nel British Columbia sono stati programmati e concordati all’avvio della trasferta in Canada.

Le selezionate e i selezionati per Montreal sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Viola Simonini (C.S. Esercito). Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle). 

Il team sarà seguito dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouaedec, dall’allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall’allenatore Tommaso Dotti, dall’attrezzista Assen Pantov e dal video coach Kiril Pantov.

Per quanto riguarda il programma della tappa, la giornata di venerdì sarà dedicata alle qualificazioni e alle batterie. Le finali si disputeranno fra sabato e domenica.

Venerdì 30 ottobre (Orari Italiani)

Dalle ore 13:00, batterie e qualificazioni

Sabato 31 ottobre (Orari Italiani)

Dalle ore 12:45, batterie e qualificazioni

Dalle ore 17:35 – Finali

Le Finali del primo giorno saranno 500 metri e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili.

Domenica 1 novembre (Orari Italiani)

Dalle ore 15:00, ripescaggi

Dalle ore 18:30 – Finali

Le Finali del secondo giorno saranno staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 e 1.500 metri femminili.

Qui tutte le informazioni legate alla seconda tappa del World Tour di short-track .

Questo il calendario completo del World Tour 2026-27 di short-track:

23-25 ottobre: Vancouver (Canada)

30 ottobre-1 novembre: Montreal (Canada)

20-22 novembre: Seoul (Corea del Sud)

27-29 novembre: Shanghai (Cina)

4-6 dicembre: Pechino (Cina)

5-7 febbraio: Danzica (Polonia)

12-14 febbraio: Tilburg (Paesi Bassi)

La copertura televisiva in Italia sarà garantita da Discovery+ e HBO Max.

Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Leggi Anche
World Tour di Short Track, Ioriatti conquista il terzo posto nei 1000 metri: è l’esordio sul podio
LA CONQUISTA

World Tour di Short Track, Ioriatti conquista il terzo posto nei 1000 metri: è l’esordio sul podio

Mondiali di Short Track 2026, bottino storico di medaglie per l’Italia: fa 6 allori in bacheca
LA CONQUISTA

Mondiali di Short Track 2026, bottino storico di medaglie per l’Italia: fa 6 allori in bacheca

Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglie
IN GARA

Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglie

Milano Cortina 2026, super Italia Maschile nello short track: arriva il bronzo olimpico
OLIMPIADI INVERNALI

Milano Cortina 2026, super Italia Maschile nello short track: arriva il bronzo olimpico

Milano Cortina 2026, va veloce l’Italia della staffetta femminile dello short track: è argento nei 3000 metri
OLIMPIADI INVERNALI

Milano Cortina 2026, va veloce l’Italia della staffetta femminile dello short track: è argento nei 3000 metri

Milano Cortina 2026, lo short track e il big air in finale: Fontana e Tabanelli puntano al podio
OLIMPIADI INVERNALI

Milano Cortina 2026, lo short track e il big air in finale: Fontana e Tabanelli puntano al podio

Milano Cortina 2026, Italia strepitosa nello short track: la staffetta mista è oro olimpico
OLIMPIADI INVERNALI

Milano Cortina 2026, Italia strepitosa nello short track: la staffetta mista è oro olimpico

Europei di Short Track, Italia immensa a Tilburg: brillano in bacheca otto medaglie in totale
IL BILANCIO

Europei di Short Track, Italia immensa a Tilburg: brillano in bacheca otto medaglie in totale

Europei di Short Track, tris di medaglie azzurre nella seconda giornata di finali
SUL PODIO

Europei di Short Track, tris di medaglie azzurre nella seconda giornata di finali

Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara
IN GARA

Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara

Short track, i convocati dell’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026
I CONVOCATI

Short track, i convocati dell’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026

World Tour di Short Track, Sighel è terzo nei 1000 metri e si prende la classifica di specialità
SUL PODIO

World Tour di Short Track, Sighel è terzo nei 1000 metri e si prende la classifica di specialità

Short Track, World Tour a Dordrecht: la staffetta femminile italiana fa uno splendido secondo posto
SUL PODIO

Short Track, World Tour a Dordrecht: la staffetta femminile italiana fa uno splendido secondo posto

Short Track, World Tour a Danzica: doppio podio azzurro con Nadalini e Sighel sui 1.500 metri
SUL PODIO

Short Track, World Tour a Danzica: doppio podio azzurro con Nadalini e Sighel sui 1.500 metri

Short Track, riparte il World Tour: 11 Azzurri in gara dal 20 al 23 novembre
IN GARA

Short Track, riparte il World Tour: 11 Azzurri in gara dal 20 al 23 novembre

World Tour di Short Track, 11 Azzurri al via della seconda tappa. Si resta a Montréal
IN GARA

World Tour di Short Track, 11 Azzurri al via della seconda tappa. Si resta a Montréal