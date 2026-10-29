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World Tour di Short Track, a Montreal la seconda tappa: in gara 10 Azzurri
Tornano in pista gli atleti tricolori, a seguito dei successi di Vancouver. Il programma fino al 1 novembre
Montreal – Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, il World Tour di short-track, ossia il massimo circuito internazionale della disciplina, vivrà la sua seconda tappa a Montreal (Canada). L’appuntamento sarà ospitato dalla Maurice Richard Arena della città situata nel Quebec.
L’Italia, reduce dai due podi conquistati a Vancouver settimana scorsa, prenderà parte all’evento con dieci atleti, cinque nel settore femminile e altrettanti nell’ambito maschile. I cambiamenti rispetto alla tappa disputatasi nel British Columbia sono stati programmati e concordati all’avvio della trasferta in Canada.
Le selezionate e i selezionati per Montreal sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Viola Simonini (C.S. Esercito). Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).
Il team sarà seguito dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouaedec, dall’allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall’allenatore Tommaso Dotti, dall’attrezzista Assen Pantov e dal video coach Kiril Pantov.
Per quanto riguarda il programma della tappa, la giornata di venerdì sarà dedicata alle qualificazioni e alle batterie. Le finali si disputeranno fra sabato e domenica.
Venerdì 30 ottobre (Orari Italiani)
Dalle ore 13:00, batterie e qualificazioni
Sabato 31 ottobre (Orari Italiani)
Dalle ore 12:45, batterie e qualificazioni
Dalle ore 17:35 – Finali
Le Finali del primo giorno saranno 500 metri e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili.
Domenica 1 novembre (Orari Italiani)
Dalle ore 15:00, ripescaggi
Dalle ore 18:30 – Finali
Le Finali del secondo giorno saranno staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 e 1.500 metri femminili.
Questo il calendario completo del World Tour 2026-27 di short-track:
23-25 ottobre: Vancouver (Canada)
30 ottobre-1 novembre: Montreal (Canada)
20-22 novembre: Seoul (Corea del Sud)
27-29 novembre: Shanghai (Cina)
4-6 dicembre: Pechino (Cina)
5-7 febbraio: Danzica (Polonia)
12-14 febbraio: Tilburg (Paesi Bassi)
La copertura televisiva in Italia sarà garantita da Discovery+ e HBO Max.
Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)
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