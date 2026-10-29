World Tour di Short Track, a Montreal la seconda tappa: in gara 10 Azzurri

Montreal – Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, il World Tour di short-track, ossia il massimo circuito internazionale della disciplina, vivrà la sua seconda tappa a Montreal (Canada). L’appuntamento sarà ospitato dalla Maurice Richard Arena della città situata nel Quebec.

L’Italia, reduce dai due podi conquistati a Vancouver settimana scorsa, prenderà parte all’evento con dieci atleti, cinque nel settore femminile e altrettanti nell’ambito maschile. I cambiamenti rispetto alla tappa disputatasi nel British Columbia sono stati programmati e concordati all’avvio della trasferta in Canada.

Le selezionate e i selezionati per Montreal sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Viola Simonini (C.S. Esercito). Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

Il team sarà seguito dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouaedec, dall’allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall’allenatore Tommaso Dotti, dall’attrezzista Assen Pantov e dal video coach Kiril Pantov.

Per quanto riguarda il programma della tappa, la giornata di venerdì sarà dedicata alle qualificazioni e alle batterie. Le finali si disputeranno fra sabato e domenica.

Venerdì 30 ottobre (Orari Italiani)

Dalle ore 13:00, batterie e qualificazioni

Sabato 31 ottobre (Orari Italiani)

Dalle ore 12:45, batterie e qualificazioni

Dalle ore 17:35 – Finali

Le Finali del primo giorno saranno 500 metri e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili.

Domenica 1 novembre (Orari Italiani)

Dalle ore 15:00, ripescaggi

Dalle ore 18:30 – Finali

Le Finali del secondo giorno saranno staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 e 1.500 metri femminili.

Questo il calendario completo del World Tour 2026-27 di short-track:

23-25 ottobre: Vancouver (Canada)

30 ottobre-1 novembre: Montreal (Canada)

20-22 novembre: Seoul (Corea del Sud)

27-29 novembre: Shanghai (Cina)

4-6 dicembre: Pechino (Cina)

5-7 febbraio: Danzica (Polonia)

12-14 febbraio: Tilburg (Paesi Bassi)

La copertura televisiva in Italia sarà garantita da Discovery+ e HBO Max.

Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)