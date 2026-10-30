A Santa Marinella la proposta di un Comitato Promotore per la Festa di San Giuseppe

Santa Marinella – Ripensare il format, il programma e l’organizzazione della Festa di San Giuseppe per trasformarla in un appuntamento capace di coinvolgere l’intera comunità di Santa Marinella . È la proposta avanzata da Andrea Riga , candidato alle scorse elezioni comunali nella lista civica “Cittadini al centro” per Minghella Sindaco.

Riga suggerisce di costituire un Comitato Promotore della manifestazione, in accordo e in stretta collaborazione con la Parrocchia . L’organismo, secondo la proposta, dovrebbe riunire associazioni, volontari, realtà culturali, commercianti, attività produttive e cittadini interessati a contribuire.

L’obiettivo indicato è creare una struttura in grado di programmare le iniziative con largo anticipo, coordinare gli appuntamenti, individuare risorse e valorizzare le competenze presenti sul territorio. Per Riga, il cambiamento non dovrebbe riguardare soltanto il calendario, ma anche il modo di concepire la festa.

Accanto alle celebrazioni religiose, la manifestazione dovrebbe lasciare spazio alle tradizioni popolari , alla cultura locale, alle famiglie, ai giovani e alle eccellenze cittadine. Nella visione espressa dal proponente, la festa potrebbe così rafforzare il senso di appartenenza e creare opportunità per le attività economiche.

La proposta guarda inoltre alla Festa di San Giuseppe come possibile modello organizzativo per altri grandi appuntamenti cittadini. La collaborazione tra associazioni, operatori economici, istituzioni e cittadini viene indicata come strumento per costruire progetti condivisi e duraturi.

Riga ritiene quindi necessario avviare un confronto con la Parrocchia, l’Amministrazione Comunale e le realtà interessate. Il percorso, nelle sue intenzioni, dovrebbe andare oltre la singola edizione e puntare a valorizzare la festa come occasione di partecipazione, identità e promozione del territorio.