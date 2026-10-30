A Torre Flavia parte il progetto contro la testuggine palustre americana

Ladispoli – È stato presentato il 30 ottobre 2026, nella Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli, il progetto dedicato alla presenza della testuggine palustre americana nel Monumento naturale Palude di Torre Flavia. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio e promossa dal Servizio 1 del Dipartimento XI “Aree Protette – Tutela della biodiversità” della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il progetto prevede attività sullo stato delle conoscenze, informazione sul problema, un piano triennale di gestione ed eradicazione e una strategia di comunicazione. La specie Trachemys scripta è inclusa dall’IUCN tra le 100 specie aliene più invasive al mondo.

Le attività previste e il ruolo della comunità

Secondo il comunicato, gli esemplari rilasciati impropriamente da privati cittadini in canali e stagni competono con le specie autoctone, tra cui la testuggine palustre europea (Emys orbicularis), per il cibo e i siti di soleggiamento. La presenza della specie è indicata come una minaccia per l’equilibrio ecologico della ZPS “Palude di Torre Flavia”.

L’Associazione di Promozione Sociale “Biodiversi” curerà la campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a cittadini e visitatori. L’associazione condurrà inoltre un’indagine sociale e partecipata per raccogliere dati sulla percezione del problema nella comunità locale.