Andrea Di Giuseppe in cima ai redditi parlamentari: 3,5 milioni dichiarati nel 2026

È Andrea Di Giuseppe , deputato di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione Esteri America Settentrionale e Centrale, il parlamentare con il reddito imponibile più alto tra quelli resi noti. La sua dichiarazione indica 3 milioni 546mila 872 euro , di cui 93mila 437 dichiarati in Italia.

Di Giuseppe, imprenditore romano che vive a Miami con la famiglia, precede la senatrice della Lega e avvocata Giulia Bongiorno , ferma a 2 milioni 544mila 622 euro. Al terzo posto figura Giulio Tremonti , deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Esteri della Camera, con 1 milione 991mila 693 euro.

Tra i leader del centrodestra, Maurizio Lupi supera Antonio Tajani . Il presidente di Noi moderati ha dichiarato un reddito imponibile di 209mila 351 euro, mentre il segretario nazionale di Forza Italia si è fermato a 185mila 181 euro .

Tajani ha presentato la dichiarazione il 30 settembre , Lupi il 14 dello stesso mese. Nella graduatoria non risultano, al momento, i redditi imponibili della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del segretario della Lega Matteo Salvini .

Bruno Tabacci ha dichiarato 119mila euro, mentre Carlo Calenda ha indicato 114mila 7 euro. Al momento mancano all’appello i redditi di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Matteo Renzi. I dati sono quelli delle ultime dichiarazioni dei redditi presentate dai parlamentari e riportate sul sito della Camera.