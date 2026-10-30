Andrea Di Giuseppe in cima ai redditi parlamentari: 3,5 milioni dichiarati nel 2026
Andrea Di Giuseppe dichiara 3 milioni 546mila 872 euro e precede Giulia Bongiorno e Giulio Tremonti nei redditi imponibili parlamentari.
Andrea Di Giuseppe in cima ai redditi parlamentari: 3,5 milioni dichiarati nel 2026
È Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione Esteri America Settentrionale e Centrale, il parlamentare con il reddito imponibile più alto tra quelli resi noti. La sua dichiarazione indica 3 milioni 546mila 872 euro, di cui 93mila 437 dichiarati in Italia.
Di Giuseppe, imprenditore romano che vive a Miami con la famiglia, precede la senatrice della Lega e avvocata Giulia Bongiorno, ferma a 2 milioni 544mila 622 euro. Al terzo posto figura Giulio Tremonti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Esteri della Camera, con 1 milione 991mila 693 euro.
Il confronto nel centrodestra
Tra i leader del centrodestra, Maurizio Lupi supera Antonio Tajani. Il presidente di Noi moderati ha dichiarato un reddito imponibile di 209mila 351 euro, mentre il segretario nazionale di Forza Italia si è fermato a 185mila 181 euro.
Tajani ha presentato la dichiarazione il 30 settembre, Lupi il 14 dello stesso mese. Nella graduatoria non risultano, al momento, i redditi imponibili della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del segretario della Lega Matteo Salvini.
Fratoianni davanti a Schlein
Nel centrosinistra, il reddito imponibile di Nicola Fratoianni supera di circa 400 euro quello della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che ha dichiarato 98mila 471 euro.
Bruno Tabacci ha dichiarato 119mila euro, mentre Carlo Calenda ha indicato 114mila 7 euro. Al momento mancano all’appello i redditi di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Matteo Renzi. I dati sono quelli delle ultime dichiarazioni dei redditi presentate dai parlamentari e riportate sul sito della Camera.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Lupi ‘guadagna’ più di Tajani e Fratoianni batte Schlein. Il Paperone del Parlamento è Di Giuseppe