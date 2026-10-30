Arrestato un 31enne per truffa agli anziani: si fingeva carabiniere per rubare oro e contanti

La vittima, sospettando il raggiro, ha immediatamente contattato i carabinieri della Stazione di Roma Flaminia, che sono intervenuti tempestivamente.

Roma, 21 ottobre – I carabinieri della Stazione di Roma Flaminia hanno sventato una truffa ai danni di un anziano, arrestando un 31enne tunisino residente in provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine.

La truffa: un falso carabiniere chiede oro e denaro

La vicenda è iniziata nella tarda mattinata del 21 ottobre, quando un uomo di 67 anni residente nel quartiere Flaminio è stato contattato telefonicamente da un individuo che si è presentato come un carabiniere. Con una scusa pretestuosa – la necessità di verificare la legittimità del possesso di oro e contanti per escludere il coinvolgimento dell’anziano in una rapina avvenuta in una gioielleria – il truffatore ha chiesto la consegna di tutti i gioielli e i soldi presenti in casa.

La vittima, sospettando il raggiro, ha immediatamente contattato i carabinieri della Stazione di Roma Flaminia, che sono intervenuti tempestivamente. I militari hanno predisposto un dispositivo di osservazione e controllo nei pressi dell’abitazione, monitorando la situazione in attesa del momento opportuno per intervenire.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Nel primo pomeriggio, i carabinieri hanno bloccato il 31enne proprio sul pianerottolo dell’abitazione, poco dopo che questi si era fatto consegnare un sacchetto contenente diversi gioielli in oro, preziosi e 1.350 euro in contanti. L’intera refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita al legittimo proprietario.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Roma Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.

Un episodio che evidenzia la vulnerabilità degli anziani