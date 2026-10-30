Assalto a una cassaforte di un golf club a Roma, quattro ore di caccia

Roma, 30 ottobre 2026 – La Polizia di Stato, in collaborazione con le guardie giurate del golf club, ha sgominato una banda di tre uomini di nazionalità kossovara responsabili di un tentativo di rapina ai danni di una cassaforte all’interno di un prestigioso comprensorio sportivo a Roma Nord. Gli arrestati, che si erano nascosti per circa quattro ore nel tentativo di eludere le ricerche, sono stati bloccati dopo una lunga caccia all’uomo.

Un colpo pianificato con radio e travestimenti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo e del XIV Distretto Primavalle, i tre uomini, travestiti e dotati di radio ricetrasmittenti, si sarebbero introdotti nel perimetro privato del golf club sulla via Cassia dopo una segnalazione al 112 (NUE). Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di documentare il loro ingresso furtivo negli uffici amministrativi, dove hanno forzato una finestra per accedere ai locali interni.

Il loro obiettivo era la cassaforte, dalla quale sono riusciti a sottrarre il contenuto. Tuttavia, invece di fuggire immediatamente, i tre hanno optato per una strategia di nascondiglio prolungato all’interno del comprensorio. Si sono distribuiti lungo il perimetro, sfruttando la vegetazione come riparo e mantenendo un costante collegamento radio per monitorare le vie di fuga e coordinare le mosse.

Quattro ore di caccia e resistenza armata

La Polizia di Stato, coadiuvata dal personale di vigilanza privata del golf club, ha avviato un’irruzione solo dopo quattro ore dall’intrusione. Durante l’operazione, i complici hanno opposto resistenza alle guardie giurate, cercando di aprirsi un varco verso una possibile via di fuga.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato arnesi da scasso, un’ascia (che uno degli indagati avrebbe tentato di disfarsi durante la fuga) e le radio ricetrasmittenti utilizzate per comunicare durante l’azione. Inoltre, è stata ritrovata una busta contenente la refurtiva, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

Arresti in flagranza e indagini in corso

I tre uomini sono stati arrestati in flagranza e il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria presso le aule di Piazzale Clodio. Sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina impropria.