Canone concordato, aliquota all’1% per gli under 35: cosa prevede la bozza

La bozza della Legge di Bilancio indica quattro aliquote per gli affitti lunghi e due per le locazioni brevi: misure, risparmi e aspetti ancora incerti.

La bozza della Legge di Bilancio indica un sistema fiscale che rende più conveniente il canone concordato, con un’aliquota dell’1% riservata agli under 35. Il testo definitivo non è ancora depositato in Parlamento: decorrenza, norme transitorie e altri dettagli applicativi restano quindi da definire.

Le aliquote per affitti lunghi e brevi

Per le locazioni a lungo termine sono indicate quattro aliquote: 1% per il canone concordato riservato agli under 35, 5% per i nuovi contratti a canone concordato, 10% per i vecchi contratti calmierati e 21% per gli affitti liberi.

Per le locazioni brevi sono previsti invece il 21% sui proventi del primo immobile destinato a questa attività e il 26% sui proventi della seconda abitazione. Dalla terza unità scatterebbe la presunzione di imprenditorialità, con l’obbligo di aprire la partita IVA e di scegliere tra regime ordinario e forfettario.

Il risparmio potenziale

Su un canone mensile di 1.000 euro, pari a 12.000 euro annui, la tassazione indicata passerebbe da 1.200 euro con l’aliquota del 10% a 600 euro con quella del 5%, fino a 120 euro con l’1%. Il risparmio potenziale arriverebbe così a circa 1.080 euro rispetto alle aliquote oggi più diffuse.

Non è però certo che le nuove regole possano applicarsi automaticamente ai contratti già in essere: clausole antielusive e disposizioni sulla decorrenza potrebbero escluderli. L’incentivo potrebbe aumentare l’offerta di abitazioni a medio-lungo termine e contribuire a moderare la dinamica dei prezzi nelle aree urbane più tese. Nelle zone con elevata redditività turistica, tuttavia, le locazioni brevi potrebbero restare più convenienti.

Decorrenza e adempimenti da chiarire

Tra i punti ancora da definire figurano l’entrata in vigore, ipotizzata dal 1° gennaio del prossimo anno, le eventuali norme transitorie e le modalità di controllo dell’amministrazione finanziaria. La differenziazione delle aliquote richiederà verifiche sulla natura dei contratti, sui requisiti anagrafici e sull’applicazione delle regole anti-elusione.

La presunzione di imprenditorialità dalla terza unità destinata alle locazioni brevi può comportare il passaggio alla fiscalità d’impresa, con possibili implicazioni sugli obblighi contabili, sui contributi previdenziali e sull’accesso a regimi agevolati come il forfettario. Anche Comuni e Regioni potrebbero incidere sulle locazioni turistiche attraverso autorizzazioni, limiti e controlli locali.