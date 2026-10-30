Carabinieri, domande online fino al 9 novembre per 400 posti da allievo maresciallo

Il termine per partecipare al concorso straordinario dell’Arma dei Carabinieri per 400 allievi marescialli in possesso di laurea è stato prorogato al 9 novembre 2026. La scadenza iniziale era fissata al 30 ottobre.

La proroga, comunicata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il 30 ottobre 2026, mira a consentire una più ampia partecipazione alle persone che hanno conosciuto solo di recente la procedura concorsuale.

Come presentare la domanda

Gli aspiranti possono inoltrare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it, accedendo all’area concorsi e seguendo l’iter indicato. Il concorso è rivolto a giovani laureati nelle aree umanistica, scientifica, sanitaria e forestale.

Il percorso di selezione comprende, se prevista, una prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca, la prova di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Sono inoltre previsti una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.

Requisiti per partecipare

Possono concorrere i cittadini italiani che possiedono una delle lauree indicate nella tabella A allegata al bando, non hanno compiuto 28 anni e godono dei diritti civili e politici.