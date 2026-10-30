Cinque richieste di Confeuro per la Politica Agricola Comune dopo il 2027

Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, ha indicato cinque priorità per il quadro della Politica Agricola Comune successivo al 2027. La posizione dell’organizzazione riguarda il riequilibrio delle risorse, il ricambio generazionale, la sostenibilità, l’innovazione e la tutela del lavoro.

Secondo Tiso, il nuovo impianto della Pac dovrebbe essere «più equo, inclusivo e capace di rispondere alle sfide economiche, produttive, sociali e ambientali». La prima richiesta riguarda il sostegno alle micro, piccole e medie aziende agricole, considerate da Confeuro la spina dorsale del territorio.

Più risorse per imprese e giovani

L’associazione chiede una perequazione dei finanziamenti, sostenendo che una parte rilevante delle risorse continui a confluire verso le macroaziende. Per le imprese di minori dimensioni, il sostegno dovrebbe tenere conto dell’impatto delle crisi di mercato e delle emergenze climatiche.

La seconda priorità è il ricambio generazionale. Confeuro propone un piano strategico e finanziario dedicato ai giovani, con interventi sull’accesso alla terra, al credito e ai fondi della Pac. Per Tiso, queste condizioni sono necessarie alla continuità e al rinnovamento dell’agricoltura europea.

Tra gli obiettivi indicati rientra anche il sostegno continuativo all’agricoltura biologica, all’agroecologia e alle pratiche con ricadute ambientali e sociali. La richiesta è di garantire risorse certe e dedicate, insieme alla continuità di reddito per chi adotta modelli produttivi sostenibili.

Innovazione e tutela del lavoro

La quarta priorità riguarda fondi specifici per l’innovazione e la transizione tecnologica. Le risorse, secondo Confeuro, dovrebbero sostenere l’ammodernamento digitale delle aziende agricole, favorendo l’efficienza, l’ottimizzazione delle risorse e la competitività anche delle realtà più piccole.

L’ultimo punto è la condizionalità sociale, definita da Confeuro un pilastro di equità competitiva. Il rispetto della dignità del lavoro e delle tutele sociali, nella posizione espressa da Tiso, dovrebbe restare un requisito centrale per l’erogazione dei fondi europei.