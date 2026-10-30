IL COMMENTO|
Cobolli: “Ho un piccolo risentimento, farò il possibile per giocare a Parigi”
Il tennista tricolore infortunato durante il match con Berrettini a Vienna: “Sto lavorando per tornare”
Flavio Cobolli rassicura tutti dopo l’infortunio nel match con Berrettini a Vienna (leggi qui) . “Oggi ho fatto gli esami strumentali che hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare. Domani andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo. Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile, insieme al mio team, e affrontare gli impegni delle prossime settimane”, ha spiegato l’azzurro sui social, aggiornando i tifosi dell’esito dei esami a cui si è sottoposto dopo l’infortunio negli ottavi di finale contro Matteo Berrettini a Vienna.
(Fonte Adnkronos)
Foto FITP Tennis/Facebook (da FITP Tennis/Facebook)
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