Dai costumi ai prezzi: Italia prima in Europa per intenzioni d’acquisto online a Halloween (+118%)
Idealo: l’Italia è prima in Europa per intenzioni di acquisto online di costumi; a ottobre 2025 crescono le ricerche per bambini.
Per Halloween l’Italia punta sul digitale: costumi online in testa in Europa (+118%)
L’Italia è al primo posto in Europa per le intenzioni di acquisto online di costumi di Halloween, secondo una rilevazione condotta da Idealo. Il titolo dell’analisi indica una crescita del 118%, mentre i dati descritti nel contenuto segnalano un’accelerazione delle intenzioni d’acquisto nel complesso degli ultimi due anni.
La ricorrenza del 31 ottobre, un tempo percepita soprattutto come festa anglosassone, si è progressivamente integrata nelle abitudini festive italiane. L’interesse riguarda in particolare i costumi per bambini: a ottobre 2025 le ricerche hanno registrato un aumento rispetto ai periodi precedenti. Anche gli adulti mostrano intenzioni d’acquisto robuste, sebbene le ricerche effettive nella categoria siano cresciute in misura più contenuta.
Prezzi e domanda stagionale
L’aumento dei prezzi non avrebbe scoraggiato la domanda. Il prezzo mediano dei travestimenti per bambini è passato da 22,87 euro a 23,95 euro. Per gli adulti, invece, il prezzo medio si attesta intorno a 20,95 euro, un valore inferiore rispetto alla fascia infantile.
Secondo l’analisi, le variazioni possono dipendere da diversi fattori, tra cui gli aggiustamenti legati ai costi di produzione e alla logistica, oltre alla composizione dell’offerta commerciale online. Le piattaforme possono adeguare rapidamente assortimenti e promozioni a una domanda concentrata in un periodo limitato.
«Nel complesso, i dati di Idealo restituiscono l’immagine di un Halloween sempre più radicato anche nelle abitudini italiane», ha commentato Alessia Peloso.
Le conseguenze per commercio e consumatori
Per i retailer online, il fenomeno rende centrali la gestione dell’assortimento, la logistica e il pricing dinamico. I negozi fisici possono invece puntare su esperienze in store e attività di cross-selling. Per le piccole e medie imprese italiane, la crescita della domanda digitale rappresenta un’opportunità commerciale, secondo l’impostazione riportata nell’analisi.
La stagionalità richiede inoltre una programmazione anticipata di scorte e forniture, così da ridurre il rischio di esaurimenti durante il picco o di rimanenze successive. Tra le leve indicate figurano sconti mirati e bundle per famiglia.
Ai consumatori viene consigliato di confrontare i prezzi in anticipo, valutare le promozioni pre-stagionali e considerare soluzioni riutilizzabili o fai-da-te. Gli acquisti combinati possono contribuire a ridurre i costi unitari e a scegliere gli articoli con maggiore attenzione.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Da cosa ti travesti per halloween? Italia in testa in Europa per intenzioni di acquisto online (+118%)