Dai costumi ai prezzi: Italia prima in Europa per intenzioni d’acquisto online a Halloween (+118%)

L’Italia è al primo posto in Europa per le intenzioni di acquisto online di costumi di Halloween, secondo una rilevazione condotta da Idealo . Il titolo dell’analisi indica una crescita del 118% , mentre i dati descritti nel contenuto segnalano un’accelerazione delle intenzioni d’acquisto nel complesso degli ultimi due anni.

La ricorrenza del 31 ottobre, un tempo percepita soprattutto come festa anglosassone, si è progressivamente integrata nelle abitudini festive italiane. L’interesse riguarda in particolare i costumi per bambini: a ottobre 2025 le ricerche hanno registrato un aumento rispetto ai periodi precedenti. Anche gli adulti mostrano intenzioni d’acquisto robuste, sebbene le ricerche effettive nella categoria siano cresciute in misura più contenuta.