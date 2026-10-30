Dal carcere Christa Pike racconta il dolore dopo l’iniezione letale fallita in Tennessee

Dopo l’esecuzione fallita, Christa Pike racconta un dolore che, dice, continua a riguardare il corpo ma anche la mente e l’anima. La detenuta ha diffuso la sua prima dichiarazione pubblica dopo essere sopravvissuta a un tentativo di iniezione letale in Tennessee il mese scorso.

«Da quella notte non c’è stato un momento in cui non abbia provato dolore», ha detto Pike. La cinquantenne ha riferito di avere male al corpo, alle braccia, alle mani e alla gola, aggiungendo di fare ancora fatica a parlare. «Il dolore non è solo fisico. C’è dolore nella mia mente e nella mia anima», ha dichiarato.

La dichiarazione è stata dettata dall’infermeria del Debra K. Johnson Rehabilitation Center, dove Pike è detenuta, al suo team legale e diffusa venerdì dai suoi avvocati. Dopo il fallimento del tentativo, era stata ricoverata in ospedale e successivamente riportata in carcere.

Pike ha raccontato di essere entrata nella camera di esecuzione pronta a morire pacificamente, per poi risvegliarsi sola e confusa in un letto d’ospedale. Ha detto di non avere mai immaginato di vivere oltre la data fissata per la sua esecuzione. «Non so perché sono sopravvissuta quella notte. Non so cosa verrà dopo», ha affermato.

La detenuta ha aggiunto che alcuni giorni è più difficile trovare speranza, ma di stare cercando di guarire «un giorno alla volta». Ha anche espresso gratitudine per l’amore e il sostegno ricevuti, dicendo che le hanno ricordato di non essere sola. Un precedente resoconto sul tentativo di esecuzione è disponibile nella ricostruzione dedicata a Christa Pike.

La richiesta al governatore del Tennessee

Pike ha criticato la gestione del tentativo di esecuzione, parlando di «incompetenza», ma ha espresso compassione per la famiglia della sua vittima e per il dolore e la perdita affrontati dai suoi familiari.

I suoi avvocati hanno chiesto al governatore del Tennessee, Bill Lee, di commutare la condanna a morte in ergastolo. Lee ha però detto ai giornalisti di aspettarsi che la pena resti invariata, salvo decisioni diverse dei tribunali.

Il governatore ha disposto un’indagine sul tentativo fallito e ha rinviato l’altra iniezione letale prevista quest’anno nello Stato.