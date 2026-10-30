Cavi scoperti, frane e rifiuti a bordo strada: la periferia dimenticata tra Testa di Lepre e Tragliatella

Strade dissestate, discariche a cielo aperto e servizi idrici a singhiozzo: il sopralluogo tra le criticità irrisolte di Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella.

Dopo aver ricevuto in redazione alcune lettere di protesta, scritte da abitanti di quella periferia, siamo andati ad accertarci di persona se quel che descrivono come situazione di degrado sia veritiera.

Ma procediamo per gradi. Da Fiumicino il primo centro che incontriamo è proprio Testa di Lepre. Le strade di accesso, iniziando da via Pasquini, e poi via di Tragliata, sono piene di buche, oppure di asfalto mal rattoppato. Occorre andare piano per non rovinare ammortizzatori e ruote. Notiamo che le fermate di autobus non sono illuminate né tantomeno hanno dei salvagente dove i fruitori della linea 16 si possano mettere al sicuro mentre attendono il passaggio del mezzo pubblico.

I pini svettanti verso il cielo che caratterizzavano il piccolo borgo di Testa di Lepre sono stati quasi tutti tagliati, perché malati. Al loro posto sono stati impiantati dei piccoli eucalipti, molti già morti ed altri, senza sostegno, si sono spezzati. Attorno alla pista da pattinaggio alcune costruzioni in legno, sicuramente usate per le feste della zona, davanti alle quali sono stati buttati ogni sorta di rifiuti: lavandini, vecchi banchi, sedie sgangherate e fasci di legna ed altre attrezzature abbandonate.

Su via di Tragliata, dirigendoci verso il Borgo di questa località, siamo rimasti colpiti da numerosi pali in legno ai bordi stradali caduti o piegati dalla furia del vento con cavi elettrici o telefonici gettati a terra, probabilmente molto pericolosi. Poco più avanti i residui di una inondazione di fango che fanno si che la nostra auto sbandi, perché la terra bagnata è vischiosa e scivolosa.

Dalla collina prospicente una grande curva il principio di una frana dal costone sovrastante. Arriviamo a Tragliata e ci immettiamo su Via del Casale di Sant’Angelo, ex strada provinciale ora otto l’area di Città Metropolitana, piena di buche e con le linee laterali o di mezzadria completamente cancellate. Non vi sono nemmeno i catarinfrangenti sulle numerose curve, tali da

rendere questa strada, molto trafficata, estremamente pericolosa per i zig zag delle auto che intraprendono per evitare le buche più profonde.

Il nostro tour si conclude a Tragliatella. Una bellissima fontana abbandonata ma senza acqua colpisce subito il nostro sguardo. Da informazioni assunte sembra che da vent’anni non abbia mai funzionato. La deliziosa scuola primaria, “Rita Levi Montalcini” sembra una perla nel deserto. Uno dei mali comuni di questa periferia è anche che l’acquedotto eroga il prezioso elemento a singhiozzo ed ogni tanto si lamentano perdite dai tubi scoppiati.