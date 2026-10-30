Due killer e una crisi di mezza età: il nuovo capitolo di Dexter: Resurrection

La seconda stagione di Dexter: Resurrection debutta il 30 ottobre su Paramount+. Al centro dei nuovi episodi c’è una fase inedita per Dexter Morgan, interpretato da Michael C. Hall: dopo aver superato lo stupore di essere ancora vivo e l’euforia legata alle sue vittime, il personaggio comincia a chiedersi quale direzione dare alla propria esistenza.

«Sta attraversando una sorta di crisi di mezza età», ha spiegato Hall durante l’incontro organizzato al Lucca Comics & Games, in collegamento dagli Stati Uniti. Per Dexter, ha aggiunto l’attore, non si tratta di cercare una ragazza più giovane o di acquistare un’auto di lusso, ma di desiderare un riconoscimento che non ha mai avuto. Una necessità che, per un personaggio come lui, può rivelarsi molto pericolosa.

Due minacce per Dexter Morgan

Nel nuovo capitolo Dexter deve confrontarsi con due killer: uno è noto da decenni e ha alle spalle una lunga serie di omicidi; l’altro è giovane, è appena apparso sulla scena e semina il terrore a New York con modalità mai viste prima.

Parallelamente, Harrison, interpretato da Jack Alcott, continua la sua ricerca di giustizia. Padre e figlio si preparano così ad affrontare quello che viene presentato come il capitolo più oscuro della loro storia. La stagione è guidata dallo showrunner e produttore esecutivo candidato agli Emmy Clyde Phillips.

Accanto a Hall tornano Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar. Tra i nuovi ingressi nel cast fisso figurano Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e Brian Cox. Krysten Ritter rientra come guest star, mentre Gabriel Luna si aggiunge al cast nello stesso ruolo.

Il ricordo di Roma

Durante l’incontro, Michael C. Hall ha ricordato anche il suo legame con Roma, visitata due volte. Tra le esperienze più significative ha citato l’ingresso nella chiesa di Santa Maria del Popolo, dove si è imbattuto nella Crocifissione di San Pietro di Caravaggio. L’attore ha detto di sperare di tornare nella Capitale.