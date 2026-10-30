Europei di Curling, l’Italia maschile vola in semifinale. Caccia alla medaglia nel week end

Ostrava, 30 ottobre 2026 – A Ostrava (Cechia) i Campionati Europei 2026 di curling hanno emesso i primi verdetti. Arrivano buone notizie per quanto riguarda la selezione italiana maschile, composta da Stefano Spiller (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Cesare Spiller (Fiamme Oro).

Gli azzurri hanno guadagnato la qualificazione alle semifinali con una partita d’anticipo rispetto alla conclusione del round robin. Dopo essere stata sconfitta all’esordio dalla Germania (4-7), l’Italia ha inanellato tre netti successi consecutivi, superando Austria (9-5), Belgio (10-7) e Paesi Bassi (8-2). I risultati degli altri match del Gruppo A hanno garantito con una giornata d’anticipo l’accesso alla zona medaglie.

L’ultimo incontro del round robin avrà luogo a partire dalle ore 8:30 di sabato e vedrà gli azzurri sfidare la Scozia, ancora imbattuta. L’esito della sfida non farà altro che determinare l’avversaria in semifinale. In caso di vittoria, l’Italia affronterà la Cechia padrona di casa. Un’eventuale sconfitta comporterebbe un match contro la Svezia.

La semifinale si giocherà a partire dalle 18:30 di sabato 31. Al riguardo, va ricordato come nella storia degli Europei, nessuna selezione italiana maschile sia mai riuscita a imporsi in una semifinale. I dieci precedenti (compresa una double chance, quando il format della manifestazione era diverso) si sono tutti risolti con battute d’arresto. Successivamente, gli azzurri si sono fregiati quattro volte della medaglia di bronzo (1979, 2018, 2021, 2022) e in cinque casi hanno concluso quarti (1986, 1995, 2014, 2023, 2025).

Il medal match, sia esso per il titolo o per il bronzo, si giocherà alle 14:00 di domenica 1 novembre.

La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Viceversa, è purtroppo già terminata l’avventura dell’Italia femminile, formata da Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Rachele Scalesse (Curling Club Dolomiti).

Le azzurre hanno ottenuto una vittoria (8-1 sulla Cechia), venendo sconfitte in tre occasioni (4-5 dalla Norvegia, 4-8 dalla Svizzera e 6-8 dalla Lettonia). Pertanto, l’ultima partita del round robin, che si giocherà questa sera contro la Germania, servirà esclusivamente a determinare il piazzamento finale. Non ci sono però possibilità di avanzare alle semifinali.

Foto WCF (da Ufficio Stampa FISG)