Eurostat: nel 2025 la ferrovia Ue tocca quota 457 miliardi di passeggeri-chilometro

Nel 2025 i treni dell’Ue hanno raggiunto il massimo storico con 457 miliardi di passeggeri-chilometro , secondo i dati di Eurostat . Il valore, riferito al trasporto ferroviario nell’Unione Europea, supera i 445 miliardi registrati nel 2024 e segna una crescita del 2,6%.

Il passeggero-chilometro, o pkm, misura il trasporto di una persona sulla distanza di un chilometro. Il dato del 2025 è il più elevato rilevato dalle principali imprese ferroviarie dal 2004 , anno di avvio della raccolta statistica.

La Germania è il Paese dell’Ue con il maggior numero di passeggeri trasportati: 2.954 milioni . Seguono la Francia , con 1.312 milioni, e l’Italia, con 844 milioni.

All’estremità opposta si trovano la Lituania , con 5 milioni di passeggeri, l’Estonia con 8 milioni e la Grecia con 14 milioni.

Considerando il rapporto tra passeggeri e popolazione, il Lussemburgo registra il valore più alto, con 46,1 passeggeri per abitante. Seguono Ungheria e Danimarca, rispettivamente con 35,9 e 35,6.