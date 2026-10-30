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Eurostat: nel 2025 la ferrovia Ue tocca quota 457 miliardi di passeggeri-chilometro
Eurostat: il trasporto ferroviario nell’Unione Europea raggiunge 457 miliardi di passeggeri-chilometro nel 2025, con la Germania in testa.
Nel 2025 i treni dell’Ue hanno raggiunto il massimo storico con 457 miliardi di passeggeri-chilometro, secondo i dati di Eurostat. Il valore, riferito al trasporto ferroviario nell’Unione Europea, supera i 445 miliardi registrati nel 2024 e segna una crescita del 2,6%.
Il passeggero-chilometro, o pkm, misura il trasporto di una persona sulla distanza di un chilometro. Il dato del 2025 è il più elevato rilevato dalle principali imprese ferroviarie dal 2004, anno di avvio della raccolta statistica.
Germania, Francia e Italia ai primi posti
La Germania è il Paese dell’Ue con il maggior numero di passeggeri trasportati: 2.954 milioni. Seguono la Francia, con 1.312 milioni, e l’Italia, con 844 milioni.
All’estremità opposta si trovano la Lituania, con 5 milioni di passeggeri, l’Estonia con 8 milioni e la Grecia con 14 milioni.
I rapporti pro capite
Considerando il rapporto tra passeggeri e popolazione, il Lussemburgo registra il valore più alto, con 46,1 passeggeri per abitante. Seguono Ungheria e Danimarca, rispettivamente con 35,9 e 35,6.
I valori più bassi sono stati rilevati in Grecia, con 1,4 passeggeri per abitante, e in Lituania, con 1,9. Bulgaria e Romania registrano entrambe un rapporto di 3,3.
Per i passeggeri-chilometro per abitante, il primato spetta all’Ungheria, con 1.692. La seguono la Francia, con 1.606, e l’Austria, con 1.588. I valori più contenuti risultano invece in Grecia (69), Lituania (164) e Bulgaria (226).