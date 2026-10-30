il fatto
Formia, sequestrati 3.000 articoli di Halloween pericolosi
Le Fiamme Gialle di Formia hanno bloccato prodotti non a norma provenienti da Paesi extra Ue, privi delle informazioni obbligatorie per la sicurezza dei consumatori.
Spigno Saturnia – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, in provincia di Latina, hanno recentemente condotto una serie di controlli sul territorio, portando al sequestro di circa 3.000 articoli di Halloween in un negozio di Spigno Saturnia. I prodotti, tra cui maschere, costumi, decorazioni e accessori, sono risultati non conformi alle normative europee e nazionali, rappresentando un potenziale pericolo per i consumatori.
I controlli hanno evidenziato che i prodotti, provenienti da Paesi extra Ue, erano immessi sul mercato senza le informazioni obbligatorie previste dalla legge. In particolare, mancavano le indicazioni sulla composizione, la natura dei materiali, la ragione sociale e l’indirizzo dell’importatore o del produttore. Queste omissioni violano le normative di sicurezza europee, che mirano a tutelare i consumatori da rischi per la salute e la sicurezza.
Il sequestro ha bloccato la commercializzazione di articoli che, se venduti, avrebbero generato migliaia di euro di introiti illegali. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio competente per le violazioni accertate.
L’operazione sottolinea l’importanza dei controlli sulle merci importate, soprattutto in vista di festività come Halloween, durante le quali la domanda di articoli tematici aumenta. La sicurezza dei consumatori rimane una priorità assoluta, e le autorità continuano a vigilare per contrastare la vendita di prodotti non a norma.