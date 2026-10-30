Forza Italia: “Fiumicino condanna ogni forma di violenza”

Fiumicino – Dal Gruppo Consiliare Forza Italia Fiumicino riceviamo e pubblichiamo

“Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta di ieri, un documento presentato dal gruppo consiliare di Forza Italia per esprimere una ferma condanna dei gravi episodi di violenza verificatisi lo scorso 17 e 18 ottobre e ribadire la vicinanza alle persone coinvolte.

I gravi fatti dello scorso 17 e 18 ottobre sono ancora negli occhi di tutti noi. Violenza, saccheggi e devastazioni hanno colpito le nostre città, mettendo a rischio l’incolumità delle forze dell’ordine e coinvolgendo cittadini innocenti, che hanno visto danneggiate o distrutte le proprie attività commerciali, le proprie autovetture e i propri beni.

Come gruppo consiliare abbiamo voluto presentare questo documento per esprimere la nostra solidarietà a tutti coloro che, loro malgrado, sono stati coinvolti in questi episodi criminali. Manifestare è un diritto sacrosanto, ma non può e non deve mai diventare un pretesto per giustificare la violenza, i saccheggi e la distruzione. Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con la libera espressione del dissenso e merita una condanna ferma e senza ambiguità.

Con questo documento chiediamo non soltanto di ribadire con chiarezza la condanna di ogni forma di violenza, ma anche di promuovere percorsi di educazione alla legalità e alla cultura del rispetto, a partire dalle scuole, coinvolgendo i giovani, le associazioni e l’intera comunità. La difesa della democrazia passa dal rispetto delle regole, delle istituzioni e delle persone. È da qui che dobbiamo ripartire per costruire una società più consapevole, responsabile e rispettosa dei diritti di tutti.

Dispiace, che l’opposizione abbia scelto di abbandonare i banchi dell’Aula proprio nel momento in cui, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento, si chiedeva di esprimere una condanna chiara e senza ambiguità di ogni forma di violenza, da qualsiasi parte provenga, e di manifestare vicinanza a chi è rimasto ferito e a chi ha subito danni.