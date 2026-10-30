Gp del Messico di F1, la Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nelle prime libere

Città del Messico, 30 ottobre 2026 – E’ della Ferrari di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prime prove libere del Gp del Messico. Il monegasco ha chiuso con il tempo di 1.18.128 davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, sulla pista di Città del Messico che potrebbe consegnare il titolo mondiale al pilota bolognese che è al secondo match point ed è sceso regolarmente in pista dopo l’indisposizione accusata ieri. Terzo ha chiuso il giovane danese Frederik Vesti, in pista al posto di George Russell, mentre quarta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton.