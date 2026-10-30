Il 1° novembre porta piogge e rovesci: neve sugli Appennini e temperature in calo

Le previsioni per il 1° novembre indicano piogge e rovesci, neve in Appennino e temperature in calo, soprattutto sul versante adriatico.

Piogge al Sud dal 1° novembre, neve sugli Appennini e temperature in calo

Il mese di novembre inizierà con piogge e rovesci, un calo delle temperature e nuove nevicate sugli Appennini. Il peggioramento sarà più marcato domenica 1° novembre, soprattutto al Sud e lungo il versante adriatico.

Sabato 31 ottobre, nubi in aumento

Sabato il tempo resterà stabile al Nord e in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per foschie e locali nebbie mattutine. Tra sera e notte è previsto un aumento delle nubi da est. Le massime saranno comprese tra 13 e 17 °C.

Al Centro sono attese nubi irregolari sull’Adriatico, con qualche pioggia intermittente e neve in Appennino dai 1800 metri. Il versante tirrenico avrà maggiori schiarite. Al Sud potranno verificarsi piogge sull’estremo Sud peninsulare e sulle Isole maggiori, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature saranno in calo su tutto il Paese.

Domenica 1° novembre, piogge più intense

La giornata festiva porterà un peggioramento al Nord, con piogge intermittenti concentrate soprattutto in Emilia Romagna. Sull’Appennino la neve scenderà fino a 1200 metri; le massime si fermeranno tra 11 e 15 °C.

Instabilità in aumento anche sul versante adriatico del Centro, dove sono previste piogge e nevicate appenniniche dai 1200-1400 metri. Il versante tirrenico resterà più soleggiato. Al Sud il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con rovesci anche temporaleschi sulle regioni estreme e massime tra 12 e 17 °C.

Lunedì 2 novembre, maltempo al Sud

Lunedì resteranno addensamenti e deboli fenomeni sulla Romagna, con neve sull’Appennino relativo, mentre altrove al Nord ci saranno maggiori schiarite. Al Centro continueranno le piogge sul versante adriatico, con neve dai 1400 metri e quota in rialzo durante la giornata.

Il maltempo insisterà invece al Sud, con piogge e rovesci anche temporaleschi, più frequenti su Adriatico e Ionio. Le temperature saranno stabili al Centro-Nord e ancora in calo al Sud.