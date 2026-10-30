Lagarde lascerà la Bce dopo due riunioni: «Voglio avere la libertà di parola»

Due riunioni ancora, poi l’addio di Christine Lagarde alla Bce. La presidente della Banca centrale europea ha annunciato le dimissioni anticipate e resterà alla guida dell’Eurotower per altri due appuntamenti: la riunione di dicembre e quella conclusiva del 4 febbraio. La decisione arriva mentre in Francia cresce il peso dell’estrema destra euroscettica e si discute del possibile ruolo di Parigi nella successione.

«Voglio avere la libertà di parola, la libertà di espressione e la libertà di impegnarmi su questioni che non riguardano la politica monetaria», ha detto Lagarde in conferenza stampa, dopo un Consiglio direttivo che ha lasciato invariati i tassi di interesse.

La presidente ha aggiunto che la sua voce può essere utile sulle questioni che considera importanti. Ha inoltre escluso un periodo di vuoto al vertice della Bce, assicurando che ci sarà un sostituto.

I nomi per la successione

Tra i candidati citati figurano Klaas Knot, ex governatore della Banca centrale olandese e indicato come “falco”, e Pablo Hernandez De Cos, ex governatore della Banca centrale spagnola.

Lagarde ha spiegato di non ritenere possibile restare neutrale: «In questo momento non mi sentirei a mio agio mantenendo questa neutralità, sono interessata alla verità e vedo che molto spesso viene danneggiata e contraddetta con rappresentazioni distorte».

Il contesto francese

La scelta si colloca in una fase in cui l’inflazione, sotto la pressione dello shock energetico, viene descritta come destinata a restare «ben oltre il target anche nei prossimi trimestri».