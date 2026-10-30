Lesione alla caviglia sinistra: Lobotka resterà fuori circa due mesi
Stanislav Lobotka, esami al Pineta Grande Hospital: lesione della sindesmosi tibio-peroneale alla caviglia sinistra e assenza di circa due mesi.
Stanislav Lobotka dovrà restare fuori per circa due mesi dopo l’infortunio rimediato nella partita tra Monza e Napoli. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione alla caviglia sinistra; il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo.
Il giocatore slovacco si era fermato dopo circa un quarto d’ora, in seguito a uno scontro con Mangas. Lobotka aveva lasciato il campo in barella, con le mani sul volto, durante il primo tempo della gara.
Il bollettino e le alternative per il Napoli
Gli accertamenti sono stati effettuati presso il Pineta Grande Hospital. Il bollettino ufficiale parla di una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a una lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra.
Il calciatore azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo. L’assenza prevista potrebbe prolungarsi fino a circa due mesi, con l’obiettivo di provare a rientrare verso la fine di dicembre.
Lo stop di Lobotka può modificare le rotazioni del Napoli. Gilmour, che ha fornito buone risposte nella gara contro il Monza, potrebbe trovare maggiore spazio. La sua indisponibilità dovrebbe inoltre favorire la conferma di De Bruyne in cabina di regia, ruolo già ricoperto nelle ultime giornate.