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Morte di due militari in Bosnia, il cordoglio di Viterbo per Ruggia e Marchesi
Bosnia-Erzegovina, Francesco Battistoni esprime il cordoglio di Viterbo per la morte dei militari Simone Ruggia e Claudio Marchesi.
Viterbo, 20 ottobre 2026 – La comunità di Viterbo piange Simone Ruggia e Claudio Marchesi, i due militari morti dopo il precipitato di un elicottero in Bosnia-Erzegovina. Il cordoglio è stato espresso da Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera.
Il legame con Viterbo
Secondo quanto dichiarato da Battistoni, i due militari erano di stanza presso il Comando Aviazione dell’Esercito, realtà radicata nel territorio viterbese. La città, ha affermato il parlamentare, si stringe ai familiari, ai colleghi e agli uomini e alle donne dell’Aves.
Nel messaggio, Battistoni ha parlato di una tragedia che colpisce profondamente Viterbo e che ferisce non soltanto le Forze armate, ma l’intera comunità. Ai militari ha rivolto parole di vicinanza e riconoscenza per il servizio svolto, anche lontano dall’Italia, richiamando professionalità, dedizione e senso del dovere. La dichiarazione si conclude con il rispetto e la gratitudine della comunità per la memoria di Ruggia e Marchesi.