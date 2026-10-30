Morte di due militari in Bosnia, il cordoglio di Viterbo per Ruggia e Marchesi

Secondo quanto dichiarato da Battistoni, i due militari erano di stanza presso il Comando Aviazione dell’Esercito , realtà radicata nel territorio viterbese. La città, ha affermato il parlamentare, si stringe ai familiari , ai colleghi e agli uomini e alle donne dell’Aves.

Nel messaggio, Battistoni ha parlato di una tragedia che colpisce profondamente Viterbo e che ferisce non soltanto le Forze armate, ma l’intera comunità. Ai militari ha rivolto parole di vicinanza e riconoscenza per il servizio svolto, anche lontano dall’Italia, richiamando professionalità, dedizione e senso del dovere. La dichiarazione si conclude con il rispetto e la gratitudine della comunità per la memoria di Ruggia e Marchesi.