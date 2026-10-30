il fatto|
Palazzo Madama, due turisti cechi ubriachi denunciati dopo il tentativo di togliere una targa
Palazzo Madama: denunciati due giovani turisti cechi, gravemente indiziati di aver tentato di rimuovere la targa anteriore di una Smart.
Roma, 30 ottobre 2026 – Nella notte, intorno alle 02:00, due turisti cechi sono stati denunciati dai Carabinieri dopo essere stati fermati mentre tentavano di rimuovere la targa anteriore di una Smart parcheggiata nei pressi di Palazzo Madama, a Roma.
Il controllo notturno in piazza di Sant’Eustachio
L’intervento è avvenuto in piazza di Sant’Eustachio, nel rione omonimo. I militari del Comando Carabinieri Senato della Repubblica hanno fermato i due giovani, entrambi incensurati e in visita nella Capitale per turismo.
Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i due si trovavano in evidente stato di ebbrezza quando sono stati sorpresi. La Stazione Roma Piazza Farnese li ha denunciati in stato di libertà perché gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e danneggiamento.
Il cartello stradale trovato durante il controllo
Nel corso degli accertamenti, i militari hanno trovato i giovani anche in possesso di un cartello della segnaletica stradale. Secondo la ricostruzione riportata nella nota, il cartello sarebbe stato asportato poco distante dal luogo dell’intervento.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Nei confronti dei due indagati vale quindi la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.