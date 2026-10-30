Palazzo Madama, due turisti cechi ubriachi denunciati dopo il tentativo di togliere una targa

L’intervento è avvenuto in piazza di Sant’Eustachio , nel rione omonimo. I militari del Comando Carabinieri Senato della Repubblica hanno fermato i due giovani, entrambi incensurati e in visita nella Capitale per turismo.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i due si trovavano in evidente stato di ebbrezza quando sono stati sorpresi. La Stazione Roma Piazza Farnese li ha denunciati in stato di libertà perché gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e danneggiamento.