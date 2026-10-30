Prima lo svio, poi il corteo: il tram 8 resta fermo a piazza Venezia

Il tram 8 è uscito dai binari a piazza Venezia: Atac ha ripreso il servizio dopo il blocco dei manifestanti, senza feriti.

Il tram 8 è uscito dai binari alle 7.30 a piazza Venezia, senza provocare feriti tra i passeggeri. Il mezzo, un Cityway, è rimasto fermo nel giorno delle proteste del 30 ottobre perché le operazioni per rimuoverlo sono state poi ostacolate dal corteo.

Lo svio ha riguardato il carrello, uscito dai binari di pochi centimetri. In queste condizioni il tram non ha potuto riprendere la corsa. I tecnici di Atac sono intervenuti per rimettere il mezzo sui binari e trasferirlo in deposito per i controlli previsti.

L’intervento fermato dal corteo

Le operazioni sono state interrotte dall’arrivo dei manifestanti, che stavano sfilando tra piazza Venezia e via del Plebiscito. I tecnici hanno atteso il passaggio del corteo prima di completare il trasferimento e verificare anche le condizioni del pantografo, per escludere eventuali danni.

Il servizio della linea è ripreso prima dell’ora di pranzo, senza ulteriori disagi segnalati. L’episodio è avvenuto a meno di una settimana da un altro svio, che aveva coinvolto un tram della linea 3L nei pressi dell’anello di Porta Maggiore. In quel caso, il mezzo era uscito dai binari su un deviatoio indicato come piuttosto consumato.