Risparmio, la sanità è prioritaria per il 45% degli italiani: pensioni al 25%

Ipsos e Acri: per il 45% degli italiani il risparmio è legato a sanità e cure mediche, mentre il 25% lo associa alla previdenza.

Il risparmio degli italiani guarda alla protezione: cure mediche al 45%

Per il 45% degli italiani il risparmio è legato soprattutto alla sanità e alle cure mediche. È uno dei dati del quadro presentato da Ipsos e Acri in occasione della 102ª Giornata del Risparmio, che descrive un cambiamento nella funzione attribuita agli accantonamenti: meno strumento per progettare il futuro e più forma di protezione dalle fragilità.

Il 75% degli intervistati considera infatti il risparmio un’integrazione del welfare pubblico. Oltre alla sanità, il 25% lo associa all’assistenza a lungo termine per anziani e persone non autosufficienti, mentre un altro 25% lo collega alla componente previdenziale.

Il timore per pensioni ed emergenze

La funzione difensiva emerge anche dalle motivazioni personali. Per il 39% degli italiani risparmiare è una necessità per garantire la sicurezza finanziaria; il 27% lo considera un’opportunità per raggiungere obiettivi specifici e il 21% un’abitudine consolidata.

Il 58% ritiene di avere una propensione al risparmio simile a quella dei propri genitori, pur riconoscendo di non riuscire ad accantonare gli stessi importi. La convinzione varia con l’età: riguarda il 50% della GenZ, il 56% dei Millennials, il 60% della GenX e il 70% dei Boomers.

L’invecchiamento della popolazione e la riduzione delle nascite incidono sulle preoccupazioni legate al futuro. Tra gli occupati, il 66% esprime timori per la propria situazione economica dopo il pensionamento: il 43% teme una pensione insufficiente, mentre il 33% indica la difficoltà di risparmiare oggi pensando agli anni successivi. In questo scenario, la famiglia conserva un ruolo di ammortizzatore sociale.

Anche la capacità di fronteggiare spese impreviste resta limitata. Il 24% della popolazione non riuscirebbe a sostenere con mezzi propri un esborso di 1.000 euro; per una spesa da 10.000 euro la quota sale al 64%. La fascia più esposta è la GenX, tra 45 e 64 anni: il 68% non disporrebbe delle risorse necessarie per coprire quest’ultima emergenza.

Meno accantonamenti, più spesa essenziale

La quota di chi riesce a risparmiare senza grandi rinunce è stabile al 45%. Diminuisce invece quella di chi vede nel risparmio una fonte di tranquillità, al 35% dal 38% dell’anno precedente. Cresce al 19%, dal 14%, la percentuale di chi preferisce vivere il presente senza preoccuparsi troppo del futuro.

Il cambiamento è più marcato nel confronto con tre anni fa: la propensione al risparmio è scesa dal 53% al 45%, mentre chi dichiara di vivere l’oggi è passato dal 7% al 19%. Nello stesso periodo, la quota di chi consuma l’intero reddito è salita dal 32% al 37%. Nell’ultimo anno, tuttavia, chi riesce a mettere da parte qualcosa è aumentato dal 41% al 44%, ancora sotto il 48% del 2023.

Tra i Boomers gli atteggiamenti risultano più diversificati: il 37% risparmia senza grandi rinunce, il 30% preferisce godersi il presente e un altro 30% considera il risparmio una fonte di tranquillità.

Un terzo degli italiani segnala inoltre un aumento della spesa per i beni di prima necessità rispetto a due o tre anni fa. Gli incrementi riguardano soprattutto farmaci e prodotti farmaceutici, alimentari e articoli per la cura della casa. I mezzi di trasporto personali registrano un saldo positivo di 30 punti percentuali, mentre la telefonia cresce di 2 punti. Restano invece in calo le spese per attività fuori casa e intrattenimento, con un saldo negativo di 18 punti.

Nel quadro presentato da Ipsos e Acri, questi dati si accompagnano a una maggiore attenzione verso strumenti di tutela, previdenza integrativa e soluzioni finanziarie a basso rischio. La domanda di protezione è collegata alle preoccupazioni per sanità, pensioni e capacità di affrontare le emergenze, mentre la riduzione dei consumi discrezionali segnala una riallocazione delle risorse verso ciò che le famiglie considerano essenziale.